Кубок України з футболу: поразка «коронавірусної» «Волині» і решта матчів другого раунду (відео)



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Роман Барчук вивів «Прикарпаття» в 1/16 фіналу Кубка України Світлина - ФК «Прикарпаття»

Найцікавіший за вивіскою матч був зіграний у Миколаєві

Сьогодні, 16 вересня, в Україні проводилися поєдинки другого раунду Кубка України з футболу. На цій стадії представлені клуби першої і другої ліг, а також аматорські колективи, які здолали сито стартового раунду.

Найнесподіваніший результат зафіксований у Луцьку, де місцева «Волинь» під керівництвом Василя Сачка програла івано-франківському «Прикарпаттю». Правда, виправдання «хрестоносці» мають, оскільки напередодні матчу вони заявляли про масовий спалах у колективі коронавірусноїінфекції. Через те тренер не зміг задіяти всіх виконавців. При цьому сам матч відбувався з глядачами.

Натомість «Прикарпаття» здивувало. Івано-франківці, які проводили лише другий поєдинок під керівництвом нового тренера Руслана Мостового, у двох попередніх сезонах програли «Волині» чотири матчі поспіль. При цьому ультрас клубу звинувачували команду в нечесній грі, нагадуючи, що тодішній наставник Володимир Ковалюк як гравець багато років відіграв за «Волинь».

Єдиний гол у нинішній зустрічі нападник Роман Барчук провів з пенальті, який рефері призначив після того, як капітан лучан Сергій Сімінін заблокував у власному карному майданчику рукою удар Андрія Вацеби. Також варто відзначити, що суттєво підсилив гру «Прикарпаття» півоборонець Ростислав Волошинович, який дебютував за івано-франківців, перейшовши саме з «Волині».

Також несподіваною стала поразка київської «Оболоні» у домашньому матчі проти житомирського «Полісся».

А найцікавіший за вивіскою матч був зіграний у Миколаєві, де місцевий клуб завдяки голу досвідченого Вадима Яворського переміг одеський «Чорноморець».

«Волинь» (Луцьк) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 0:1

Гол: 0:1 – Роман Барчук (29, з пенальті)

«Кривбас-2020» (Кривий Ріг) – «Таврія» (Сімферополь) – 4:1

Голи: 1:0 – Костянтин Черній (3). 2:0 – Костянтин Черній (20). 3:0 – Костянтин Черній (64). 4:0 – Балич (83). 4:1 – Соколан (90+3)

«Миколаїв» - «Чорноморець» (Одеса) – 1:0

Гол: 1:0 – Вадим Яворський (41)

«Вікторія» (Миколаївка) – «Діназ» (Вишгород) – 0:0, по пенальті 8:7

«Нива» (Вінниця) – «Кристал» (Херсон) – 2:2, по пенальті 4:3

Голи: 0:1 – Станіслав-Нурі Малиш (35). 1:1 – Дмитро Попов (45+4). 2:1 – Пастушенко (68). 2:2 – Терзі (83)

«Ужгород» - «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:1

Гол: 0:1 – Микола Когут (10)

«Альянс» (Липова Долина) – «Верес» (Рівне) – 0:3

Голи: 0:1 – Дахновський (53). 0:2 – Юрій Соломка (66). 0:3 – Сергій Петько (69)

«Оболонь» (Київ) – «Полісся» (Житомир) – 0:1

Гол: 0:1 – Ярослав Галенко (49)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:2, по пенальті 4:2

Голи: 0:1 – Денис Островський (9). 0:2 – Станіслав Куліш (44). 1:2 – Іван Білий (75, з пенальті). 2:2 – Іван Тищенко (87)

Два заключних поєдинки другого раунду національного Кубка відбудуться завтра, 17 вересня: о 17:00 «Епіцентр» з Дунаївців на Хмельниччині прийме тернопільську «Ниву», а о 18:00 у Запоріжжі місцевий «Мталург» розпочне зустріч із «Гірником-Спортом» з Горішніх Плавнів.

На наступній стадії, тобто з 1/16 фіналу, до представників нижчих ліг у Кубку України долучаться 11 представників Прем’єр-ліги. Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» розпочнуть тернистий турнірний шлях із чвертьфіналу.