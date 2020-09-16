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    Кубок України з футболу: поразка «коронавірусної» «Волині» і решта матчів другого раунду (відео)

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    Роман Барчук вивів&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; в 1/16 фіналу Кубка України - Кубок України з футболу: поразка «коронавірусної» «Волині» і решта матчів другого раунду (відео)
    Роман Барчук вивів «Прикарпаття» в 1/16 фіналу Кубка України
    Світлина - ФК «Прикарпаття»

    Найцікавіший за вивіскою матч був зіграний у Миколаєві

    Сьогодні, 16 вересня, в Україні проводилися поєдинки другого раунду Кубка України з футболу. На цій стадії представлені клуби першої і другої ліг, а також аматорські колективи, які здолали сито стартового раунду.

    Найнесподіваніший результат зафіксований у Луцьку, де місцева «Волинь» під керівництвом Василя Сачка програла івано-франківському «Прикарпаттю». Правда, виправдання «хрестоносці» мають, оскільки напередодні матчу вони заявляли про масовий спалах у колективі коронавірусноїінфекції. Через те тренер не зміг задіяти всіх виконавців. При цьому сам матч відбувався з глядачами.

    Натомість «Прикарпаття» здивувало. Івано-франківці, які проводили лише другий поєдинок під керівництвом нового тренера Руслана Мостового, у двох попередніх сезонах програли «Волині» чотири матчі поспіль. При цьому ультрас клубу звинувачували команду в нечесній грі, нагадуючи, що тодішній наставник Володимир Ковалюк як гравець багато років відіграв за «Волинь».

    Єдиний гол у нинішній зустрічі нападник Роман Барчук провів з пенальті, який рефері призначив після того, як капітан лучан Сергій Сімінін заблокував у власному карному майданчику рукою удар Андрія Вацеби. Також варто відзначити, що суттєво підсилив гру «Прикарпаття» півоборонець Ростислав Волошинович, який дебютував за івано-франківців, перейшовши саме з «Волині».

    Також несподіваною стала поразка київської «Оболоні» у домашньому матчі проти житомирського «Полісся».

    А найцікавіший за вивіскою матч був зіграний у Миколаєві, де місцевий клуб завдяки голу досвідченого Вадима Яворського переміг одеський «Чорноморець».

    «Волинь» (Луцьк) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Роман Барчук (29, з пенальті)

    «Кривбас-2020» (Кривий Ріг) – «Таврія» (Сімферополь) – 4:1

    Голи: 1:0 – Костянтин Черній (3). 2:0 – Костянтин Черній (20). 3:0 – Костянтин Черній (64). 4:0 – Балич (83). 4:1 – Соколан (90+3)

    «Миколаїв» - «Чорноморець» (Одеса) – 1:0

    Гол: 1:0 – Вадим Яворський (41)

    «Вікторія» (Миколаївка) – «Діназ» (Вишгород) – 0:0, по пенальті 8:7

    «Нива» (Вінниця) – «Кристал» (Херсон) – 2:2, по пенальті 4:3

    Голи: 0:1 – Станіслав-Нурі Малиш (35). 1:1 – Дмитро Попов (45+4). 2:1 – Пастушенко (68). 2:2 – Терзі (83)

    «Ужгород» - «Агробізнес» (Волочиськ) – 0:1

    Гол: 0:1 – Микола Когут (10)

    «Альянс» (Липова Долина) – «Верес» (Рівне) – 0:3

    Голи: 0:1 – Дахновський (53). 0:2 – Юрій Соломка (66). 0:3 – Сергій Петько (69)

    «Оболонь» (Київ) – «Полісся» (Житомир) – 0:1

    Гол: 0:1 – Ярослав Галенко (49)

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:2, по пенальті 4:2

    Голи: 0:1 – Денис Островський (9). 0:2 – Станіслав Куліш (44). 1:2 – Іван Білий (75, з пенальті). 2:2 – Іван Тищенко (87)

    Два заключних поєдинки другого раунду національного Кубка відбудуться завтра, 17 вересня: о 17:00 «Епіцентр» з Дунаївців на Хмельниччині прийме тернопільську «Ниву», а о 18:00 у Запоріжжі місцевий «Мталург» розпочне зустріч із «Гірником-Спортом» з Горішніх Плавнів.

    На наступній стадії, тобто з 1/16 фіналу, до представників нижчих ліг у Кубку України долучаться 11 представників Прем’єр-ліги. Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» розпочнуть тернистий турнірний шлях із чвертьфіналу.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Верес ФК Чорноморець Василь Сачко ФК Волинь ФК Прикарпаття ФК «Оболонь-Бровар» Володимир Ковалюк Роман Барчук Микола Когут ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» Вадим Яворський Іван Терзі ФК «Кривбас» ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Діназ» (Вишгород) ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Полісся» ФК «Таврія» (Сімферополь) Станіслав Куліш ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Ростислав Волошинович Юрій Соломка ФК «Кристал» (Херсон) Андрій Вацеба ФК «Ужгород» Сергій Сімінін ФК «Вікторія» (Миколаївка) Руслан Мостовий Денис Островський Іван Білий Іван Тищенко Ярослав Галенко Сергій Петько Станіслав-Нурі Малиш Дмитро Попов Костянтин Черній
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