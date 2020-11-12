  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Франція сенсаційно програла фінам, німці мінімально перемогли перед матчем з Україною (відео)

    • Розсилка
    Франція - Фінляндія. Маркус Форсс забиває перший м'яч у ворота господарів - Франція сенсаційно програла фінам, німці мінімально перемогли перед матчем з Україною (відео)
    Франція - Фінляндія. Маркус Форсс забиває перший м'яч у ворота господарів
    Світлина - Soccerstand

    Європейські збірні провели товариські матчі

    У середу, 11 листопада, європейські збірні грали товариські матчі. Окрім поєдинку між Польщею і Україною в Хожуві, відбулося ще ряд вельми цікавих для українського вболівальника зустрічей.

    Головна сенсація зафіксована в передмісті Парижа Сен-Дені, де Франція сенсаційно програла фінам.

    Франція – Фінляндія – 0:2

    Голи: 0:1 – Маркус Форсс (28). 0:2 – Онні Валакарі (31)

    Туреччина – Хорватія – 3:3

    Голи: 1:0 – Дженк Тосун (23, з пенальті). 1:1 – Анте Будімір (32). 2:1 – Деніз Тюрюч (41). 2:2 – Маріо Пашаліч (53). 2:3 – Йосип Брекало (56). 3:3 – Дженґіз Ундер (58)

    Німеччина – Чехія – 1:0

    Гол: 1:0 – Джан-Лука Вальдшмідт (13)

    Бельгія – Швейцарія – 2:1

    Голи: 0:1 – Адмір Мехмеді (12). 1:1 – Мішо Батшуайї (59). 2:1 – Мішо Батшуайї (70)

    Італія – Естонія – 4:0

    Голи: 1:0 – Вінченцо Ґріфо (14). 2:0 – Федеріко Бернардескі (27). 3:0 – Вінченцо Ґріфо (75, з пенальті). 4:0 – Ріккардо Орсоліні (86, з пенальті)

    Португалія – Андорра – 7:0

    Голи: 1:0 – Педру Нету (8). 2:0 - Паулінью (29). 3:0 – Ренату Саншеш (56). 4:0 – Паулінью (61). 5:0 – Емілі Ґарсія (76, автогол). 6:0 – Кріштіану Роналду (85). 7:0 – Жоау Фелікс (88)

    Нідерланди – Іспанія – 1:1

    Голи: 0:1 – Серхіо Каналес (19). 1:1 – Доні ван де Бек (47)

    14 листопада у Ляйпціґу збірна України зіграє матч п’ятого туру групового турніру Ліги націй проти німців.

     Читайте також: Англійський футболіст виявив бажання виступати за збірні України чи Росії
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Федеріко Бернардескі Доні ван де Беек Ренату Саншеш Мішо Батшуайї Кріштіану Роналду Адмір Мехмеді Йосип Брекало Маріо Пашаліч Жоау Фелікс Педру Нету Серхіо Каналес Дженґіз Ундер Паулінью Джан-Лука Вальдшмідт Маркус Форсс Онні Валакарі Дженк Тосун Анте Будімір Деніз Тюрюч Емілі Ґарсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies