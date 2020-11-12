Франція сенсаційно програла фінам, німці мінімально перемогли перед матчем з Україною (відео)
Європейські збірні провели товариські матчі
У середу, 11 листопада, європейські збірні грали товариські матчі. Окрім поєдинку між Польщею і Україною в Хожуві, відбулося ще ряд вельми цікавих для українського вболівальника зустрічей.
Головна сенсація зафіксована в передмісті Парижа Сен-Дені, де Франція сенсаційно програла фінам.
Франція – Фінляндія – 0:2
Голи: 0:1 – Маркус Форсс (28). 0:2 – Онні Валакарі (31)
Туреччина – Хорватія – 3:3
Голи: 1:0 – Дженк Тосун (23, з пенальті). 1:1 – Анте Будімір (32). 2:1 – Деніз Тюрюч (41). 2:2 – Маріо Пашаліч (53). 2:3 – Йосип Брекало (56). 3:3 – Дженґіз Ундер (58)
Німеччина – Чехія – 1:0
Гол: 1:0 – Джан-Лука Вальдшмідт (13)
Бельгія – Швейцарія – 2:1
Голи: 0:1 – Адмір Мехмеді (12). 1:1 – Мішо Батшуайї (59). 2:1 – Мішо Батшуайї (70)
Італія – Естонія – 4:0
Голи: 1:0 – Вінченцо Ґріфо (14). 2:0 – Федеріко Бернардескі (27). 3:0 – Вінченцо Ґріфо (75, з пенальті). 4:0 – Ріккардо Орсоліні (86, з пенальті)
Португалія – Андорра – 7:0
Голи: 1:0 – Педру Нету (8). 2:0 - Паулінью (29). 3:0 – Ренату Саншеш (56). 4:0 – Паулінью (61). 5:0 – Емілі Ґарсія (76, автогол). 6:0 – Кріштіану Роналду (85). 7:0 – Жоау Фелікс (88)
Нідерланди – Іспанія – 1:1
Голи: 0:1 – Серхіо Каналес (19). 1:1 – Доні ван де Бек (47)
14 листопада у Ляйпціґу збірна України зіграє матч п’ятого туру групового турніру Ліги націй проти німців.