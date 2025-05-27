Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Середа та Гриценко здобули для України п'яте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Середа та Гриценко здобули для України п'яте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Українці на більше, ніж 10 балів, випередили срібних призерів – збірну Німеччину
фото: Ukrainian Diving

Середа та Гриценко стали чемпіонами континенту у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки

Збірна України зі стрибків у воду виборола шосту нагороду на чемпіонаті Європи 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Олексій Середа та Марк Гриценко стали чемпіонами континенту у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці на більше, ніж 10 балів, випередили срібних призерів – збірну Німеччину. Бронзу здобули італійці.

Таким чином, наразі в активі нашої збірної п'ять золотих та одна бронзова нагорода континентальної першості.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Чоловіки. Синхронні стрибки, 10-метрова вишка

  1. Україна – 413.76 бала
  2. Німеччина – 402.24
  3. Італія – 378.45

Як повідомлялося, Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна

Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду. У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.

Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.

Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.

Теги: Олексій Середа стрибки у воду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ксенія Байло та Кірілл Болюх здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки
Україна здобула четверте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Вчора, 16:33
Олексій Середа – чемпіон Європи!
Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду
Вчора, 03:54
Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце
Україна здобула золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
22 травня, 19:16

Новини

Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські поєдинки у червні
Юнацька збірна України з футболу проведе два товариські поєдинки у червні
Збірна України з футболу втратила гравця перед червневим турніром у Канаді
Збірна України з футболу втратила гравця перед червневим турніром у Канаді
Середа та Гриценко здобули для України п'яте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Середа та Гриценко здобули для України п'яте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Калініна сенсаційно розгромила ексросіянку у першому колі «Ролан Гаррос»
Калініна сенсаційно розгромила ексросіянку у першому колі «Ролан Гаррос»
Чи гратиме хокейна збірна Росії на Олімпіаді? Відповідь МОК
Чи гратиме хокейна збірна Росії на Олімпіаді? Відповідь МОК
Затверджено дати і час початку матчів плей-оф за право участі в УПЛ
Затверджено дати і час початку матчів плей-оф за право участі в УПЛ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
31K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
31K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
22K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
18K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua