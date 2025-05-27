Середа та Гриценко здобули для України п'яте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду
Середа та Гриценко стали чемпіонами континенту у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки
Збірна України зі стрибків у воду виборола шосту нагороду на чемпіонаті Європи 2025 року. Про це повідомляє «Главком».
Олексій Середа та Марк Гриценко стали чемпіонами континенту у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці на більше, ніж 10 балів, випередили срібних призерів – збірну Німеччину. Бронзу здобули італійці.
Таким чином, наразі в активі нашої збірної п'ять золотих та одна бронзова нагорода континентальної першості.
Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Чоловіки. Синхронні стрибки, 10-метрова вишка
- Україна – 413.76 бала
- Німеччина – 402.24
- Італія – 378.45
Як повідомлялося, Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.
Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.
Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду. У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.
Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.
Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.
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