Середа та Гриценко здобули для України п'яте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Українці на більше, ніж 10 балів, випередили срібних призерів – збірну Німеччину

Середа та Гриценко стали чемпіонами континенту у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки

Збірна України зі стрибків у воду виборола шосту нагороду на чемпіонаті Європи 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Олексій Середа та Марк Гриценко стали чемпіонами континенту у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Українці на більше, ніж 10 балів, випередили срібних призерів – збірну Німеччину. Бронзу здобули італійці.

Таким чином, наразі в активі нашої збірної п'ять золотих та одна бронзова нагорода континентальної першості.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Чоловіки. Синхронні стрибки, 10-метрова вишка

Україна – 413.76 бала Німеччина – 402.24 Італія – 378.45

Як повідомлялося, Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.

Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду. У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.

Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.

Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.