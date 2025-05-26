Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду

Це вже дев’яте золото Середи на чемпіонатах Європи, з яких три – в особистих дисциплінах

Збірна України здобула третю медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який проходить у турецькій Анталії. Цього разу нагороду виборов Олексій Середа в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки, повідомляє «Главком».

У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Україну представляли двоє спортсменів – Марк Гриценко та Олексій Середа. До фіналу пройшов лише Середа, показавши другий результат у кваліфікації – 417.45 бала. Гриценко завершив виступ на 13-й позиції з результатом 322.20 бала і не зміг продовжити боротьбу.

У фіналі Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.

Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.

Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.

Результати фіналу (10-метрова вишка, чоловіки):

Олексій Середа (Україна) – 468.65

Олі Рослер (Німеччина) – 439.45

Антон Кнолл (Австрія) – 423.35

Це вже дев’яте золото Середи на чемпіонатах Європи, з яких три – в особистих дисциплінах. До цього він перемагав у стрибках з 10-метрової вишки в 2019, 2022 та тепер у 2025 роках.

Середа також має титул чемпіона Європи у синхронних стрибках (2020) та чотири золоті медалі, здобуті у 2023 році на Європейських іграх і континентальному турнірі. На нинішньому чемпіонаті він уже став переможцем у змішаній команді.

Нагадаємо, тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна. Про це повідомляє «Главком».

Україна не мала «золота» у цій дисципліні 26 років. Востаннє українки піднімалися на перше місце п’єдесталу пошани у 1999 році – тоді володарками золотих медалей стали Олена Жупіна та Анна Сорокіна.