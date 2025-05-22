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Україна здобула золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце

У перший день чемпіонату Європи пройшли змішані командні змагання

Збірна України сьогодні, 22 травня, здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 22 травня, у Анталії (Туреччина) стартував Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

У перший змагальний день пройшли змішані командні змагання. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа.

Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Змішані командні змагання.

  1. Україна – 407.20 бала
  2. Німеччина – 400.60
  3. Італія – 360.40

Україну на Євро-2025 зі стрибків у воду представлять 10 спортсменів. Серед них – призери попереднього чемпіонату Європи: Олексій Середа, Кірілл Болюх, Данило Коновалов, а також Ксенія Байло.

Склад збірної України на Євро зі стрибків у воду

Жінки

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Ксенія Бочек, Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Софія Лискун
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Ксенія Бочек та Діана Карнафель
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло та Софія Лискун

Чоловіки

  • 1-метровий трамплін, одиночний турнір: Богдан Чижовський, Данило Коновалов
  • 3-метровий трамплін, одиночний турнір: Кірілл Болюх, Богдан Чижовський
  • 10-метрова вишка, одиночний турнір: Марк Гриценко, Олексій Середа
  • 3-метровий трамплін, синхронні стрибки: Кірілл Болюх та Станіслав Оліферчик
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Марк Гриценко та Олексій Середа

Мікст

  • команда (3-метровий трамплін та 10-метрова вишка): Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун, Олексій Середа
  • 10-метрова вишка, синхронні стрибки: Ксенія Байло, Кірілл Болюх

Розклад Євро-2025 зі стрибків у воду

  • Четвер, 22 травня, 17:15. Змішані командні змагання, фінал
  • П'ятниця, 23 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
  • П'ятниця, 23 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал
  • Субота, 24 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
  • Субота, 24 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, чоловіки, фінал
  • Субота, 24 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, жінки, фінал
  • Неділя, 25 травня, 10:00. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
  • Неділя, 25 травня, 15:30. 3-метровий трамплін, синхронні стрибки, жінки, фінал
  • Неділя, 25 травня, 17:15. 10-метрова вишка, одиночний турнір, чоловіки, фінал
  • Понеділок, 26 травня, 10:00. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
  • Понеділок, 26 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, мікст, фінал
  • Понеділок, 26 травня, 17:15. 1-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал
  • Вівторок, 27 травня, 10:00. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, кваліфікація
  • Вівторок, 27 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, чоловіки, фінал
  • Вівторок, 27 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, жінки, фінал
  • Середа, 28 травня, 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, кваліфікація
  • Середа, 28 травня, 15:30. 10-метрова вишка, синхронні стрибки, жінки, фінал
  • Середа, 28 травня, 17:15. 3-метровий трамплін, одиночний турнір, чоловіки, фінал
Теги: чемпіонат Європи Софія Лискун Олексій Середа стрибки у воду

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