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Уперше за 26 років. Українки вибороли «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Уперше за 26 років. Українки вибороли «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду
Ксенія Бочек і Діана Карнафель
фото з відкритих джерел

Україна не мала «золота» у дисципліні 26 років

Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна. Про це повідомляє «Главком».

Україна не мала «золота» у цій дисципліні 26 років. Востаннє українки піднімалися на перше місце п’єдесталу пошани у 1999 році – тоді володарками золотих медалей стали Олена Жупіна та Анна Сорокіна.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду збірна України, розпочала з перемоги у змішаних командних змаганнях. Українські спортсмени виявилися сильнішими від інших колективів, зокрема випередивши другу команду, якою стала збірна Німеччини майже на сім балів.

Уперше за 26 років. Українки вибороли «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду фото 1

На Євро-2025 Україна також була представлена у жіночих синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна – змагалась пара у Ксенії Бочек і Діани Карнафель, які виступають на дебютному чемпіонаті Європи. Загалом участь у цій дисципліні взяли представниці восьми країн.

Як пройшли змагання з синхронних стрибків у воду з 3-метрового трампліна?

  • Перші два стрибки Бочек і Карнафель були з найменшим коефіцієнтом складності у їхній програмі – 2.0. Перший стрибок на 45.60 балів вивів українок на третє місце, але після другої спроби на 45.00 балів змогли піднятись на другу сходинку.
  • Натомість третій та четвертий стрибки з найвищою складністю у програмі (3.0) дозволили дебютанткам Євро закріпитись на першому місці рейтингу — за обидві спроби «синьо-жовті» заробили по 61.20 бал.
  • Найвищу оцінку Ксенія та Діана отримали за останній стрибок складністю 2.8 балів – 63.84 бали. У підсумку Бочек і Карнафель змогли вибороти «золото». Загальний доробок українок склав 276.84 балів, що на 10.89 балів більше, ніж у найближчих переслідувачок з Німеччини. Подіум довершили представниці Великої Британії з результатом 264.90 балів.

Євро зі стрибків у воду. Синхронні стрибки з трампліна 3 м (жінки)

  1. Україна (Ксенія Бочек/Діана Карнафель) – 276.84 балів
  2. Німеччина (Лена Гентшель/Єтте Мюллер) – 265.95
  3. Велика Британія (Дешарн Бент-Ашмейл/Емі Роллінсон) – 264.90

Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Також українські спортсменки Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали володарками золотих медалей у синхронних стрибках з триметрового трампліну на ЧС-2024 з водних видів спорту серед юніорів, що проходив у бразильському Ріо-де-Жанейро. 

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Теги: чемпіонат Європи Збірна України синхронне плавання золото

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