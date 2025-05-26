Україна здобула четверте золото чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Ксенія Байло та Кірілл Болюх здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки

Байло та Болюх на 9.60 балів випередили дует з Італії, який посів друге місце

Збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Про це повідомляє «Главком».

Ксенія Байло та Кірілл Болюх, які у минулому році теж стали переможцями континентальної першості, здобули золото у змішаних синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Українці набрали 308.34 балів. Байло та Болюх на 9.60 бали випередили дует з Італії, який посів друге місце. Бронзу здобули представники Німеччини, які відстали від українців на 11.34 бали.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Мікст. Синхронні стрибки з 10 м вишки

Україна – 308.34 Італія – 298.74 Німеччина – 297.00

Нагадаємо, збірна України 22 травня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Україну представили Ксенія Байло, Кірілл Болюх, Софія Лискун та Олексій Середа. Наша команда сумарно набрала 407.20 бала та посіла перше місце.

Тандем Ксенії Бочек і Діани Карнафель приніс Україні друге «золото» на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проходить в Антальї. Нагороду дебютантки Євро завоювали у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна.

Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду. У фіналі особистої першості з 10-метрової вишки Середа розпочав з невисокої оцінки у 48.00 балів, яка дала йому 11-те місце. Проте вже у другій спробі, де він виконав найскладніший елемент своєї програми (коефіцієнт складності 3.7), судді нарахували 90.65 бала, що дозволило українцю піднятись на сім позицій.

Наступні стрибки Середи продовжили його поступ вгору: 81.60 бала за третій стрибок вивели його до трійки лідерів, а після четвертого, оціненого у 77.40 бала, він вийшов на перше місце. У п’ятій спробі Середа отримав 81.00 бал, а заключний стрибок приніс йому 90.00 бала, закріпивши перемогу з підсумковим результатом 468.65 бала.

Найближчого суперника, німця Олі Рослера, українець випередив на 29.20 бала. Третє місце посів австрієць Антон Кнолл.