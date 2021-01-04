Сейви двох українських воротарів претендують на звання найкращих у Лізі чемпіонів (відео)

Руслан Нещерет і Анатолій Трубін впали в око експертів

УЄФА в соцмережах запустив голосування уболівальників, які повинні визначити найкращий воротарський сейв на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Беруть участь в опитуванні й два українських голкіпери – воротар «Динамо» Руслан Нещерет і його колега за амплуа з «Шахтаря» Анатолій Трубін.

До вісімки найкращих увійшов сейв Нещерета в грі з «Барселоною» після удару Лео Мессі зі штрафного. Трубін відзначений за сейв у поєдинку з «Інтером» після удару Ромелу Лукаку, також зі штрафного.