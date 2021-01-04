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    Новини

    Сейви двох українських воротарів претендують на звання найкращих у Лізі чемпіонів (відео)

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    Руслан Нещерет тягне удар Ліонеля Мессі - Сейви двох українських воротарів претендують на звання найкращих у Лізі чемпіонів (відео)
    Руслан Нещерет тягне удар Ліонеля Мессі
    Світлина - UEFA.com

    Руслан Нещерет і Анатолій Трубін впали в око експертів

    УЄФА в соцмережах запустив голосування уболівальників, які повинні визначити найкращий воротарський сейв на груповому етапі Ліги чемпіонів.

    Беруть участь в опитуванні й два українських голкіпери – воротар «Динамо» Руслан Нещерет і його колега за амплуа з «Шахтаря» Анатолій Трубін.

    До вісімки найкращих увійшов сейв Нещерета в грі з «Барселоною» після удару Лео Мессі зі штрафного. Трубін відзначений за сейв у поєдинку з «Інтером» після удару Ромелу Лукаку, також зі штрафного.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліонель Мессі Ромелу Лукаку Руслан Нещерет Анатолій Трубін
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