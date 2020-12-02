«Пів села рознесло в пил». Футболіст збірної України розповів про життя рідних на окупованій території

Юхим Конопля два роки виступає за «Десну»

Оборонець чернігівської «Десни» і збірної України, чемпіон світу-2019 серед молоді Юхим Конопля, права на якого належать «Шахтарю», розповів, як живуть його бабуся з дідусем, які вирішили не покидати рідні місця.

«Майно, яке залишилося в Донецьку? В нас там квартира залишилася, бабуся з дідусем там залишилися, доглядають її періодично. Вони жили в Спартаку (село під Донецьком – прим.), воно з аеропортом межує.

Там півсела просто в пил. Їхній будинок, хоч він і розташований подалі від аеропорту, «покоцало», воронки в городі, на сарай впав снаряд, всюди дірки, у шифері, вікнах. Вони звідти вирішили переїхати в Донецьк, живуть у квартирі», – розповів Конопля в інтерв'ю FootballHub.

Юхим є вихованцем «Шахтаря», проте два останніх сезони виступає за «Десну» на правах оренди. У 2020 році Конопля дебютував у складі збірної України.