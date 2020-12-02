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    «Пів села рознесло в пил». Футболіст збірної України розповів про життя рідних на окупованій території

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    Юхим Конопля хвилюється за дідуся з бабусею - «Пів села рознесло в пил». Футболіст збірної України розповів про життя рідних на окупованій території
    Юхим Конопля хвилюється за дідуся з бабусею
    Світлина - UA-Футбол

    Юхим Конопля два роки виступає за «Десну»

    Оборонець чернігівської «Десни» і збірної України, чемпіон світу-2019 серед молоді Юхим Конопля, права на якого належать «Шахтарю», розповів, як живуть його бабуся з дідусем, які вирішили не покидати рідні місця.

    «Майно, яке залишилося в Донецьку? В нас там квартира залишилася, бабуся з дідусем там залишилися, доглядають її періодично. Вони жили в Спартаку (село під Донецьком – прим.), воно з аеропортом межує.

    Там півсела просто в пил. Їхній будинок, хоч він і розташований подалі від аеропорту, «покоцало», воронки в городі, на сарай впав снаряд, всюди дірки, у шифері, вікнах. Вони звідти вирішили переїхати в Донецьк, живуть у квартирі», – розповів Конопля в інтерв'ю FootballHub.

    Юхим є вихованцем «Шахтаря», проте два останніх сезони виступає за «Десну» на правах оренди. У 2020 році Конопля дебютував у складі збірної України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Донецьк село будинок ФК «Десна» квартира майно Юхим Конопля спорт поза політикою
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