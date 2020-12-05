Знаменитий футболіст «Динамо» зізнався, що в матчі киян із «Ференцварошем» вболіватиме за угорців

Йожеф Сабо поділився одкровеннями угорській пресі

Колишній головний тренер київського «Динамо» Йожеф Сабо в інтерв'ю угорському виданню Nemzeti Sport оцінив шанси «біло-синіх» і «Ференцвароша» в боротьбі за третє місце в групі Ліги чемпіонів.

«Знаєте, в середу я просто розривався. Перемикав канали між матчами в Будапешті і в Турині. Але я одначе більше дивився команду Реброва, оскільки це мій вихованець. Мені шкода Сергія, тому що, якби вони не пропустили гол від «Ювентуса» за кілька миттєвостей до закінчення зустрічі, в Києві б їх влаштувала нічия.

Звичайно, «Динамо» вже не те, що було раніше. «Ювентус» міг забити і п'ять, і шість м'ячів у ворота киян. Проте «Динамо» краще за «Ференцварош» за багатьма показниками, зокрема фізично і технічно. Зазначу, що не всі гравці угорського клубу мають достатні технічні навички для того, щоб виступати на такому рівні.

Матч, звичайно, очікується надзвичайно важливим. У Києві все вже давно говорять про цю гру, через присутність на чолі опонента Реброва. Так, у «Динамо» є хороші шанси на третє місце, але, якщо «Ференцварошу» нарешті пощастить, він зможе випередити динамівців. У будь-якому випадку, у вівторок я буду вболівати за команду Реброва», - підкреслив Сабо.