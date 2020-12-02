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    «Фінал через тиждень». «Динамо» зазнало розгромної поразки в Лізі чемпіонів від «Ювентуса» (відео)

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    Альваро Мората забив киянам у двох матчах три м'ячі - «Фінал через тиждень». «Динамо» зазнало розгромної поразки в Лізі чемпіонів від «Ювентуса» (відео)
    Альваро Мората забив киянам у двох матчах три м'ячі
    Світлина - Soccerstand

    Долю своєї участі в Лізі Європи кияни вирішать у грі з «Ференцварошем»

    Київське «Динамо» безнадійно програло невмотивованому з турнірної точки зору туринському «Ювентусу» в п’ятому турі групового турніру Ліги чемпіонів.

    «Ювентус» (Турин, Італія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 3:0

    Голи: 1:0 – Федеріко К’єза (21). 2:0 – Кріштіану Роналду (57). 3:0 – Мората (66)

    «Ювентус»: Щесни – де Ліґт, Бонуччі (к) (Даніло, 62), Алекс Сандро – Меріх Деміраль (Раду Драґусін, 69), Бентанкур, Вестон Маккензі, Федеріко К’єза (Кулусевскі, 76) – Аарон Ремзі (Бернардескі, 62) – Мората, Кріштіану Роналду. Тренер – Андреа Пірло

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко (Олександр Караваєв, 84) – Володимир Шепелєв (Гармаш, 72), Сергій Сидорчук (к), Шапаренко – Віктор Циганков (Леднєв, 90+2), Вербіч (Супряга, 72), Жерсон Родріґес (Карлос Де Пена ,72). Тренер – Мірча Луческу

    Судді: Стефані Фраппар – Гішам Закрані, Мегді Рамуні (всі – Франція)

    Попередження: Бетанкур (10) – Забарний (27), Шапаренко (81)

    2 грудня. Турин. Allianz Stadium. Без глядачів

    Туринці здобули розгромну перемогу, навіть не сильно напружуючись. Перший м’яч у середині першої 45-хвилинки після навісу Алекса Сандро зліва ударом головою забив Федеріко К’єза – 1:0.

    У другому таймі впродовж нетривалого відрізку забили ще двічі і зняли питання про переможця остаточно. Спершу після передачі зліва ворота Георгія Бущана вразив Кріштіану Роналду – 2:0.

    А невдовзі свій шостий м’яч у цьому чемпіонському турнір забив Альваро Мората – 3:0.

    У паралельному поєдинку нашої групи «Барселона» на виїзді перемогла 3:0 «Ференцварош» Сергія Реброва. Усі м’ячі Антуан Ґрізманн, Мартін Брайтвайт і Усман Дембеле забили в першій третині зустрічі.

    Таким чином, «Барселона» лідирує з 15-ма очками. В «Ювентуса» - 12 пунктів. «Динамо» і «Ференцварош» набрали по очку.

    Доля першого місця в групі і третьої позиції, яка виводить один із колективів до Ліги Європи, вирішиться у вівторок, 8 грудня. Прямі опоненти гратимуть між собою. «Фінал через тиждень» - ще перед матчем у Турині сказав Мірча Луческу. І команда відповідним чином зіграла.

     Читайте також: «Ювентус» без Роналду впевнено обіграв «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Мірча Луческу ФК Ференцварош Георгій Бущан Віталій Миколенко Томас Кендзьора Сергій Сидорчук ФК Барселона Усман Дембеле ФК Ювентус Алекс Сандро Денис Попов Даніло Альваро Мората Войцех Щесни Жерсон Родріґес Маттейс Де Ліґт Карлос Де Пена Стефані Фраппар Кріштіану Роналду Аарон Ремзі Мартін Брайтвайт Федеріко К’єза Ілля Забарний Андреа Пірло Меріх Деміраль Раду Драґусін
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