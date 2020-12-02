«Фінал через тиждень». «Динамо» зазнало розгромної поразки в Лізі чемпіонів від «Ювентуса» (відео)

Альваро Мората забив киянам у двох матчах три м'ячі

Долю своєї участі в Лізі Європи кияни вирішать у грі з «Ференцварошем»

Київське «Динамо» безнадійно програло невмотивованому з турнірної точки зору туринському «Ювентусу» в п’ятому турі групового турніру Ліги чемпіонів.

«Ювентус» (Турин, Італія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 3:0

Голи: 1:0 – Федеріко К’єза (21). 2:0 – Кріштіану Роналду (57). 3:0 – Мората (66)

«Ювентус»: Щесни – де Ліґт, Бонуччі (к) (Даніло, 62), Алекс Сандро – Меріх Деміраль (Раду Драґусін, 69), Бентанкур, Вестон Маккензі, Федеріко К’єза (Кулусевскі, 76) – Аарон Ремзі (Бернардескі, 62) – Мората, Кріштіану Роналду. Тренер – Андреа Пірло

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Денис Попов, Віталій Миколенко (Олександр Караваєв, 84) – Володимир Шепелєв (Гармаш, 72), Сергій Сидорчук (к), Шапаренко – Віктор Циганков (Леднєв, 90+2), Вербіч (Супряга, 72), Жерсон Родріґес (Карлос Де Пена ,72). Тренер – Мірча Луческу

Судді: Стефані Фраппар – Гішам Закрані, Мегді Рамуні (всі – Франція)

Попередження: Бетанкур (10) – Забарний (27), Шапаренко (81)

2 грудня. Турин. Allianz Stadium. Без глядачів

Туринці здобули розгромну перемогу, навіть не сильно напружуючись. Перший м’яч у середині першої 45-хвилинки після навісу Алекса Сандро зліва ударом головою забив Федеріко К’єза – 1:0.

У другому таймі впродовж нетривалого відрізку забили ще двічі і зняли питання про переможця остаточно. Спершу після передачі зліва ворота Георгія Бущана вразив Кріштіану Роналду – 2:0.

А невдовзі свій шостий м’яч у цьому чемпіонському турнір забив Альваро Мората – 3:0.

У паралельному поєдинку нашої групи «Барселона» на виїзді перемогла 3:0 «Ференцварош» Сергія Реброва. Усі м’ячі Антуан Ґрізманн, Мартін Брайтвайт і Усман Дембеле забили в першій третині зустрічі.

Таким чином, «Барселона» лідирує з 15-ма очками. В «Ювентуса» - 12 пунктів. «Динамо» і «Ференцварош» набрали по очку.

Доля першого місця в групі і третьої позиції, яка виводить один із колективів до Ліги Європи, вирішиться у вівторок, 8 грудня. Прямі опоненти гратимуть між собою. «Фінал через тиждень» - ще перед матчем у Турині сказав Мірча Луческу. І команда відповідним чином зіграла.