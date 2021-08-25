«Шахтар» – «Монако»: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гра в Харкові визначить учасника групового раунду турніру найсильніших команд континенту

Один крок залишилося зробити донецькому «Шахтарю», щоб вшосте поспіль зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів. Для цього «гірникам» необхідно щонайменше зберегти перевагу, здобуту в першому матчі з «Монако». Тиждень тому віце-чемпіони України перемогли у Франції з мінімальним рахунком – 1:0. Гол записав на свій рахунок новачок команди Педріньо.

У вихідні суперники грали в національних чемпіонатах. «Шахтар» у гостях розгромив «Чорноморець» (3:0), а «Монако» зазнав чергової невдачі в грі з «Лансом» – 0:2.

У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» – «Монако» можна подивитися на цифровому майданчику MEGOGO. Гра розпочнеться о 22:00. Для тих, у кого така можливість відсутня, пропонуємо текстову трансляцію на «Главкомі».

Стартові склади