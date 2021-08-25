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    «Шахтар» – «Монако»: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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    Манор Соломон вийде в стартовому складі - «Шахтар» – «Монако»: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
    Манор Соломон вийде в стартовому складі
    Фото з відкритих джерел

    Гра в Харкові визначить учасника групового раунду турніру найсильніших команд континенту

    Один крок залишилося зробити донецькому «Шахтарю», щоб вшосте поспіль зіграти в груповому раунді Ліги чемпіонів. Для цього «гірникам» необхідно щонайменше зберегти перевагу, здобуту в першому матчі з «Монако». Тиждень тому віце-чемпіони України перемогли у Франції з мінімальним рахунком – 1:0. Гол записав на свій рахунок новачок команди Педріньо.

    У вихідні суперники грали в національних чемпіонатах. «Шахтар» у гостях розгромив «Чорноморець» (3:0), а «Монако» зазнав чергової невдачі в грі з «Лансом» – 0:2.

    У прямій трансляції поєдинок «Шахтар» – «Монако» можна подивитися на цифровому майданчику MEGOGO. Гра розпочнеться о 22:00. Для тих, у кого така можливість відсутня, пропонуємо текстову трансляцію на «Главкомі».

    Стартові склади

    23193

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    «Шахтар» – «Монако»: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів