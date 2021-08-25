Збірна України втратила третього воротаря перед матчами відбору чемпіонату світу

Голкіпер «Реала» Андрій Лунін підхопив коронавірус

Національна команда з футболу зазнала чергової втрати. Слідом за динамівцем Георгієм Бущаном і Анатолієм Трубіним з «Шахтаря», у відбірних матчах чемпіонату світу з Казахстаном (1 вересня) і Францією (4 вересня) не зможе взяти участь голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін. Про це повідомляє офіційний сайт «вершкових».

Лунін був в розширеному списку збірної України на майбутні матчі кваліфікації чемпіонату світу, проте тепер, очевидно, він не зможе допомогти команді Олександра Петракова.

В понеділок в збірну України були довикликані Андрій П’ятов і Дмитро Різник. Тренувальний збір перед відбірними матчами національна команда розпочне 29 серпня.

Раніше новий тренер збірної Петраков поставив завдання футболістам.