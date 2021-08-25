Збірна України знайшла заміну Луніну в «Динамо»

До національної команди довикликали Дениса Бойка

У зв’язку з позитивним ПЛР-тестом на Covid-19 голкіпера «Реалу» Андрія Луніна, що унеможливлює його участь у вересневому зборі національної команди України, в.о. головного тренера Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка. На рахунку голкіпера київського «Динамо» шість матчів у складі збірної.

Раніше, нагадаємо, замість травмованих воротарів Георгія Бущана та Анатолія Трубіна довикликали Андрія П’ятова та Дмитра Різника.

Найближчий поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 для збірної України, проти команди Казахстану, відбудеться в Нур-Султані на стадіоні «Астана-Арена» 1 вересня. 4 вересня на київському НСК «Олімпійський» Україна прийматиме Францію, а 8 вересня у Пльзені проведе спаринг із Чехією, нагадує сайт Української асоціації футболу.

Розширений список гравців національної команди України

Воротарі: Денис Бойко («Динамо» Київ), Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Прага, Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

Резервний список: Віктор Коваленко («Спеція», Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін, Сергій Булеца (обидва – «Зоря» Луганськ).

Збір національної команди України розпочнеться 29 серпня в Києві.