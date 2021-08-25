«Оболонь» заявила про «згвалтування» українського футболу

На «Металіст» поскаржився вже третій клуб

«Металіст» Ярославського втретє потрапив у суддівський скандал

Футбольний клуб «Оболонь» надіслав листа президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку і президенту Професіональної футбольної ліги Олександру Каденку листа, в якому розповів про ганебне, на погляд киян, суддівство в першій лізі. Стосується воно матчів за участю лідера першості харківського «Металіста», який нещодавно повернув собі бізнесмен Олександр Ярославський.

«Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК «Металіст» (Харків) та ФК «Оболонь»» (Київ) за допомогою арбітра Серпутька Г., який на 1-й хвилині поставив сумнівний пенальті у наші ворота, а також упереджено трактував епізоди на користь команди суперника впродовж усієї гри, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу «Оболонь», а й усього українського футболу.

Люди, які це роблять, впевнені, що не понесуть жодного покарання. І ці процеси у нинішньому чемпіонаті найчастіше відбуваються у матчах за участі ФК «Металіст», – йдеться в листі.

В «Оболоні» наголошують, що суддівські скандали виникають переважно в іграх за участю харківської команди.

«Статистика вражаюча: за п’ять турів чемпіонату Першої ліги – п’ять пенальті у ворота суперників «Металіста» і чотири вилучення.

Ми розуміємо, що багато хто чекає на повернення ФК «Металіст» до вищого дивізіону українського футболу, але ж закликаємо до чесності і дотримання спортивного принципу та моралі.

Ми, можливо, і не звертались би до Вас з таким зверненням, але цією заявою також хочемо підтримати українських вболівальників, і в тому числі вболівальників ФК «Металіст», які хочуть бачити чесний футбол, а не суддівське свавілля, яке відбувається на футбольному полі. Вони не бажають, щоб на адресу їхньої улюбленої команди знову лунали непристойні скандування з трибун, подібні до тих, що лунали на адресу колишнього ФК «Металіст», – наголошують в «Оболоні».

В київському клубі кажуть, що проти упередженого суддівства навіть вболівальники харківського клубу.

«Та записка, яку передали нам вболівальники ФК «Металіст» на підтримку нашого клубу, надала нам додаткових сил і впевненості в тому, що справжні вболівальники бачать, хто грає в чесний футбол, а хто – ні, і заради таких вболівальників потрібно продовжувати грати в футбол.

Закликаємо усі Клуби ПФЛ дотримуватись чесних спортивних принципів та моралі, поважати безпосередніх учасників чемпіонату та їх вболівальників».

Харківський «Металіст» переміг «Оболонь» з рахунком 3:0 і одноосібно з 15 очками очолює турнірну таблицю.

Раніше претензії до суддівства в матчах з «Металістом» висували «Олімпік» і «Альянс».