«Шахтар» оголосив про трансфер Маркоса Антоніо



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Маркос Антоніо «Шахтар»

Так, це черговий бразилець

Донецький клуб на офіційному сайті підтвердив інформацію про те, що півзахисник Маркос Антоніо став гравцем «Шахтаря». Про фінансові деталі та термін контракту не повідомляється.

Представлення 18-річного бразильця відбудеться сьогодні, 19 лютого, о 17.20. Пряма трансляція заходу буде доступна авторизованим користувачам на офіційному сайті команди.

Раніше повідомлялося, що угода розрахована на 5 років.



Тransfermarkt стверджує, що сума трансферу бразильця з «Ешторіла» склала 3,5 мільйона євро.

Футболіст прибув в розташування команди після участі в чемпіонаті Південної Америки і тренується в загальній групі. У новій команді Антоніо виступатиме під 88-м номером.

У заявку на Лігу Європи Маркос внесений не був, а на УПЛ гравець в заявку потрапив.