Ляшко «випадково» по дорозі на Житомир попив кави з двома футболістами «Шахтаря» (фото)



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Зустріти на заправці футболістів «Шахтаря» щастить лиш обраним людям Фейсбук Ляшка

Шляхи кандидатські несповідимі

Кандидат у президенти України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко похизувався на власній сторінці у «Фейсбуку» світлиною з «випадкової зустрічі».

Олег Валерійович сидить за столиком з оборонцем фінансованого Рінатом Ахметовим футбольного клубу «Шахтар» Миколою Матвієнком.

«По дорозі на Житомир зустрів на заправці чудового футболіста донецького «Шахтаря» Миколу Матвієнка, - написав Ляшко. - За кавою обговорили план перемоги над німецьким «Айнтрахтом». Гра наступного четверга у Франкфурті.

P.S. Пізніше на заправку заскочив і Тарас Степаненко. Передав через нього щирі вітання і побажання перемог всім футболістам любимої і найкращої української команди».

Нагадаємо, що перший матч між «Шахтарем» і «Айнтрахтом» у Харкові завершився нічиєю 2:2, причому «гірники» після вилучення згадуваного Олегом Валерійовичем Степаненка впродовж 80-ти хвилин грали у меншості.

Повторна зустріч відбудеться у Франкфурті 21 лютого.