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    Ляшко «випадково» по дорозі на Житомир попив кави з двома футболістами «Шахтаря» (фото)

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    Зустріти на заправці футболістів &laquo;Шахтаря&raquo; щастить лиш обраним людям - Ляшко «випадково» по дорозі на Житомир попив кави з двома футболістами «Шахтаря» (фото)
    Зустріти на заправці футболістів «Шахтаря» щастить лиш обраним людям
    Фейсбук Ляшка

    Шляхи кандидатські несповідимі

    Кандидат у президенти України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко похизувався на власній сторінці у «Фейсбуку» світлиною з «випадкової зустрічі».

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    Олег Валерійович сидить за столиком з оборонцем фінансованого Рінатом Ахметовим футбольного клубу «Шахтар» Миколою Матвієнком.

    «По дорозі на Житомир зустрів на заправці чудового футболіста донецького «Шахтаря» Миколу Матвієнка, - написав Ляшко. - За кавою обговорили план перемоги над німецьким «Айнтрахтом». Гра наступного четверга у Франкфурті.

    P.S. Пізніше на заправку заскочив і Тарас Степаненко. Передав через нього щирі вітання і побажання перемог всім футболістам любимої і найкращої української команди».

    Нагадаємо, що перший матч між «Шахтарем» і «Айнтрахтом» у Харкові завершився нічиєю 2:2, причому «гірники» після вилучення згадуваного Олегом Валерійовичем Степаненка впродовж 80-ти хвилин грали у меншості.

    Повторна зустріч відбудеться у Франкфурті 21 лютого.

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