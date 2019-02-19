  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гравці «Шахтаря» виділили 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області

    • Розсилка
    <span class="tlid-translation translation"><span title="">Гравці</span> <span title="">допоможуть</span> <span title="">дітям</span> <span title="">Красногорівки</span></span> - Гравці «Шахтаря» виділили 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області
    Гравці допоможуть дітям Красногорівки
    «Шахтар»

    Благородний вчинок

    Футболісти«Шахтаря» виступили з пропозицією допомогти дітям з Красногорівки (Донецька область), яка розташована в п'яти кілометрах від лінії зіткнення.

    З ініціативи гравців було виділено понад два мільйони гривень на відновлення спортзалу, пошкодженого в результаті бойових дій.

    Незважаючи на пошкодження, в спортзалі продовжують займатися діти.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Гравці «Шахтаря» виділили 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області
    Гравці «Шахтаря» виділили 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області
    Гравці «Шахтаря» виділили 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області
    «Шахтар»

    Відновлювальні роботи вже стартували. За попередніми прогнозами, вони будуть завершені протягом двох місяців.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ діти ФК «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ