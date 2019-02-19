Гравці «Шахтаря» виділили 2 млн грн на відновлення дитячого спортзалу в Донецькій області
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Розсилка
Гравці допоможуть дітям Красногорівки
«Шахтар»
Благородний вчинок
Футболісти«Шахтаря» виступили з пропозицією допомогти дітям з Красногорівки (Донецька область), яка розташована в п'яти кілометрах від лінії зіткнення.
З ініціативи гравців було виділено понад два мільйони гривень на відновлення спортзалу, пошкодженого в результаті бойових дій.
Незважаючи на пошкодження, в спортзалі продовжують займатися діти.
Відновлювальні роботи вже стартували. За попередніми прогнозами, вони будуть завершені протягом двох місяців.