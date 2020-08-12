  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» переміг «Базель» і вийшов у півфінал Ліги Європи

    • Розсилка
    &laquo;Шахтар&raquo; переміг швейцарський &laquo;Базель&raquo; у чвертьфіналі Ліги Європи з рахунком 4:1 - «Шахтар» переміг «Базель» і вийшов у півфінал Ліги Європи
    «Шахтар» переміг швейцарський «Базель» у чвертьфіналі Ліги Європи з рахунком 4:1

    У півфіналі «гірникам» протистоятиме міланський «Інтер»

    Донецький «Шахтар» переміг швейцарський «Базель» у чвертьфіналі Ліги Європи з рахунком 4:1 і вийшов у півфінал турніру.

    Гра відбувалась за порожніх трибун у німецькому місті Гельзенкірхен. За український клуб голами відзначились троє бразильців — Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік і Додо.

    У півфіналі «гірникам» протистоятиме міланський «Інтер». Гра відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі.

    У нинішньому сезоні єврокубків «Шахтар» залишився єдиним представником України. Однак для донецької команди це не рекорд, у сезоні 2008/2009 «Шахтар» виграв Кубок УЄФА. В наступному сезоні турнір перейменували на Лігу Європи, але фактично це ті самі змагання і кубок переможцю вручають той самий.

    Інтер рекорд Алан Патрік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ