«Шахтар» переміг «Базель» і вийшов у півфінал Ліги Європи
«Шахтар» переміг швейцарський «Базель» у чвертьфіналі Ліги Європи з рахунком 4:1
У півфіналі «гірникам» протистоятиме міланський «Інтер»Донецький «Шахтар» переміг швейцарський «Базель» у чвертьфіналі Ліги Європи з рахунком 4:1 і вийшов у півфінал турніру.
Гра відбувалась за порожніх трибун у німецькому місті Гельзенкірхен. За український клуб голами відзначились троє бразильців — Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік і Додо.
У півфіналі «гірникам» протистоятиме міланський «Інтер». Гра відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі.
Разгром 4:1, и «Шахтер» выходит в полуфинал Лиги Европы!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 11, 2020
Отчет о матче #ШахтерБазель: https://t.co/xmCNjMcgpO.
У нинішньому сезоні єврокубків «Шахтар» залишився єдиним представником України. Однак для донецької команди це не рекорд, у сезоні 2008/2009 «Шахтар» виграв Кубок УЄФА. В наступному сезоні турнір перейменували на Лігу Європи, але фактично це ті самі змагання і кубок переможцю вручають той самий.
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