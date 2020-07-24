Володар «Золотого м’яча» нагадав Суркісу, що призначенням Луческу він порушив етичні принципи



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Проілюстрував свій допис Ігор Бєланов знаковою світлиною - на якій він з партнерами за «Динамо»-1986 радію перемозі в європейському Кубку кубків Світлина з архіву

Ігор Бєланов жорстко розкритикував вибір президента «Динамо»

Володар «Золотого м’яча» найкращому футболістові Європи-1986 року Ігор Бєланов здивований тим, що президент рідного для нього київського «Динамо» Ігор Суркіс призначив тренером команди румунського спеціаліста Мірчу Луческу.

«Емоції переповнюють! Весь день дзвонять журналісти, цікавляться моєю думкою з-приводу несподіваного фінта з призначенням головного тренера «Динамо», - написав Бєланов у себе в «Фейсбуку». - Чесно, не можу підібрати літературних слів, залишилися одні «вислови». Категорично не згоден з відставкою Михайличенка, але ще більше шокований призначенням Луческу.

Невже негласний принцип «не брати, не призначати, не приймати» в «Динамо» гравців і фахівців команди-головного опонента і навпаки перестав працювати? Порушені вічні підвалини нашого місцевого «класико»!

Так, що нашого? У футбольному світі так прийнято. Пам'ятаю, як під час гри команди зірок-ветеранів мій друг Христо Стоїчков обіймав і привітав всіх нас, хто грав за символічну збірну Європи в Єревані у 2018, але при цьому демонстративно не подав руки Луїшеві Фіґу (португалець перейшов у мадридський «Реал» з «Барселони», а болгарин Стоїчков залишався вірним каталонцям – прим.). Нічого не маю проти геніального Фіґу, але це питання етики, неписане правило клубного патріотизму.

Цьогоріч світ зійшов з розуму. Керівництво «Динамо» вкотре здійснило непродуманий крок, змусивши динамівське співтовариство закипати від обурення. Активна частина ультрас вже пригрозила діями. Не хочу нагнітати обстановку, але закликаю керівників нашого рідного «Динамо» виважено підійти до питання майбутнього команди і почати прислухатися до думки тих, хто творив історію клубу. Традиції – основа сталого розвитку команди. Спадщини Лобановського зраджувати не можна, майбутнє неможливе без минулого».

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