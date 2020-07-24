«Треш, б…». Алієв і Мілевський дали оцінку приходу Луческу в «Динамо» (відео)



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Артем Мілевський і Олександр Алієв дали приходові Луческу різну за формою, але однакову за змістом характеристику Світлина - телеканал Футбол

Одіозна пара гравців солідарна з іншими легендами

Колишній футболісти київського «Динамо» Олександр Алієв та Артем Мілевський не втрималися від того, щоб висловити свою думку про призначення румунського тренера Мірчі Луческу наставником їх рідного клубу.

Мілевський, який був у складі «Динамо» чотириразовим чемпіоном і володарем Кубка України цього разу обмежився коротким, але красномовним коментарем в Instagram: «Я ж казав! 2020 – темні часи. Треш, б...».

А ось Алієв, який здобув ті ж титули, що й Артем, вирішив записати на честь приходу Луческу відео.

«Усім Салам Алейкум, - привітався з підписниками Олександр і перейшов до справи. – Мені не зрозуміло, навіщо призначили Луческу. Ігоре Михайловичу (Суркіс – прим.), для чого і навіщо? Думаю, треба поважати вболівальників, фанатів і ультрас, які підтримують клуб. Всі ми прекрасно пам’ятаємо, що Луческу говорив у той час, коли грав я, а він тренував «Шахтар». Луческу розповідав, що «Динамо» все купує».

Нині 35-річний Артем Мілевський продовжує кар’єру у складі білоруського «Динамо» з Бреста, а Олександр Алієв веде програму в Youtube.

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