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    Ліга Європи: «Шахтар» на класі розправляється з «Вольфсбургом» й поринає у невизначеність

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    На класі - Ліга Європи: «Шахтар» на класі розправляється з «Вольфсбургом» й поринає у невизначеність
    На класі
    УЄФА

    «Шахтар» переміг у Німеччині сильного суперника, але невідомо, коли буде зіграно другий матч. Причина вам добре відома

    У четвер, 12 березня, в Німеччині відбувся багатостраждальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому грали «Вольфсбург» і «Шахтар». Без глядачів та з ризиком заразити одне одного головним ворогом спорту - коронавірусом СOVID-19

    Гра мала свою унікальну акустику й чимось нагадувала недавній кубковий матч на Закарпатті - й не лише незабитими пенальті.

    «Шахтар» швидше адаптувався до пустих трибун, бо має відповідний досвід у Харкові, де змушений постійно проводити умовно домашні матчі, а тому - взяв гру під контроль. Вже на 17-й хвилині гості повели - фірмовий прохід по флангу від Ісмаїлі - простріл у штрафну невдало перериває захисник - Коваленко пролітає повз м’яч, а Жуніор Мораєш - ні.

    За кілька хвилин «Шахтар» мав шанс подвоїти рахунок - VAR зафіксував гру рукою у гравця німців Арнольда, а суддя призначив пенальті, але Коваленко пробив бездарно, а Куну Кастелсу навіть не потрібно було повторювати подвиг Андрія Поповича з ФК «Минай» - м’яч тупо прилетів йому до рук.

    Свою можливість змарнувати пенальті німці отримать на доданих хвилинах першого тайма - нагоду “привезти” не втратив Матвієнко, а от Ваут Вегхорст вдарив у стилі Серхіо Рамоса зразка 2012 та його легендарного пенальті у ворота «Баварії».

    У другому таймі «Вольфсбург» нарешті прийшов у себе й перестав боятись чемпіона України. Результат не забарився - на 48-й хвилині Брукс головою поразив ворота П’ятова й рахунок зрівняв. 1:1.

    Господарі продовжили домінувати, але конвертувати у голи свою активність не зуміли, а «Шахтар» спромігся показати, що індивідуальний клас його гравців вищий. 

    На 72-й хвилині Алан Патрік потужно пробив зі штрафного - Кастелс м’яч геройськи потягнув й відбив - той від перекладини відлетів до Маркоса Антоніо, який у стрибку пробив головою на точність - «Шахтар» повів 2:1. З голом прийшов і контроль м'яча - «Гірники» вміло засушили гру й не дали господарям особоливих шансів, щоб врятуватись (два моменти Гіченка на останній хвилині - не рахуємо, то самодіяльність).

    Українці нині їдуть додому у доброму настрої й з оптимізмом будуть чекати матч-відповідь, але коли він відбудеться - це питання лишається відкритим.

    Ліга Європи. 1/8 фіналу

    «Вольфсбург» - «Шахтар» 1:2

    Голи: Брукс (48) - Жуніор Мораєш (17), Маркос Антоніо (73)

    Вольфсбург: Кастелс - Отавіо, Брукс, Кнох, Штеффен, Герхард, Шлаггер (Віктор 74), Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеді (Гінчек 80).

    Шахтар: П'ятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі (Хочолава 68), А. Патрік, М. Антоніо, Тете, Коваленко (Майкон 66), Тайсон (Коноплянка 88), Мораеш

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