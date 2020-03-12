Ліга Європи: «Шахтар» на класі розправляється з «Вольфсбургом» й поринає у невизначеність

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На класі УЄФА

«Шахтар» переміг у Німеччині сильного суперника, але невідомо, коли буде зіграно другий матч. Причина вам добре відома

У четвер, 12 березня, в Німеччині відбувся багатостраждальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому грали «Вольфсбург» і «Шахтар». Без глядачів та з ризиком заразити одне одного головним ворогом спорту - коронавірусом СOVID-19

Гра мала свою унікальну акустику й чимось нагадувала недавній кубковий матч на Закарпатті - й не лише незабитими пенальті.

«Шахтар» швидше адаптувався до пустих трибун, бо має відповідний досвід у Харкові, де змушений постійно проводити умовно домашні матчі, а тому - взяв гру під контроль. Вже на 17-й хвилині гості повели - фірмовий прохід по флангу від Ісмаїлі - простріл у штрафну невдало перериває захисник - Коваленко пролітає повз м’яч, а Жуніор Мораєш - ні.

За кілька хвилин «Шахтар» мав шанс подвоїти рахунок - VAR зафіксував гру рукою у гравця німців Арнольда, а суддя призначив пенальті, але Коваленко пробив бездарно, а Куну Кастелсу навіть не потрібно було повторювати подвиг Андрія Поповича з ФК «Минай» - м’яч тупо прилетів йому до рук.

Свою можливість змарнувати пенальті німці отримать на доданих хвилинах першого тайма - нагоду “привезти” не втратив Матвієнко, а от Ваут Вегхорст вдарив у стилі Серхіо Рамоса зразка 2012 та його легендарного пенальті у ворота «Баварії».

У другому таймі «Вольфсбург» нарешті прийшов у себе й перестав боятись чемпіона України. Результат не забарився - на 48-й хвилині Брукс головою поразив ворота П’ятова й рахунок зрівняв. 1:1.

Господарі продовжили домінувати, але конвертувати у голи свою активність не зуміли, а «Шахтар» спромігся показати, що індивідуальний клас його гравців вищий.

На 72-й хвилині Алан Патрік потужно пробив зі штрафного - Кастелс м’яч геройськи потягнув й відбив - той від перекладини відлетів до Маркоса Антоніо, який у стрибку пробив головою на точність - «Шахтар» повів 2:1. З голом прийшов і контроль м'яча - «Гірники» вміло засушили гру й не дали господарям особоливих шансів, щоб врятуватись (два моменти Гіченка на останній хвилині - не рахуємо, то самодіяльність).

Українці нині їдуть додому у доброму настрої й з оптимізмом будуть чекати матч-відповідь, але коли він відбудеться - це питання лишається відкритим.

Ліга Європи. 1/8 фіналу

«Вольфсбург» - «Шахтар» 1:2

Голи: Брукс (48) - Жуніор Мораєш (17), Маркос Антоніо (73)