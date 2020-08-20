«Шахтар» заявив 30 футболістів на наступний сезон
Чинний чемпіон України опублікував заявку на сезон
ФК «Шахтар» подав офіційну заявку футболістів для участі в турнірах сезону 2020/21 років.
До списку потрапили 30 футболістів:
Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Євген Гриценко, Анатолій Трубін
Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Валерій Бондар
Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Владислав Вакула, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Євген Коноплянка, Олександр Пихальонок, Фернандо
Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.
Зазначимо, що 21 серпня «Шахтар» проведе матч першого туру Прем'єр-ліги з «Колосом» на НСК «Олімпійський» у Києві.
Джерело: Сайт ФК «Шахтар»