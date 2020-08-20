  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» заявив 30 футболістів на наступний сезон

    • Розсилка
    Футболісти&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; на врученні чемпіонського трофею Прем'єр-ліги&nbsp; - «Шахтар» заявив 30 футболістів на наступний сезон
    Футболісти «Шахтаря» на врученні чемпіонського трофею Прем'єр-ліги 
    Twitter Шахтаря

    Чинний чемпіон України опублікував заявку на сезон

    ФК «Шахтар» подав офіційну заявку футболістів для участі в турнірах сезону 2020/21 років.

    До списку потрапили 30 футболістів:

    Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Євген Гриценко, Анатолій Трубін

    Захисники: Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Віктор Корнієнко, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Вітао, Валерій Бондар

    Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Владислав Вакула, Майкон, Маркіньос Сіпріано, Сергій Болбат, Євген Коноплянка, Олександр Пихальонок, Фернандо

    Нападники: Жуніор Мораес, Даниїл Сікан.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    «Шахтар» заявив 30 футболістів на наступний сезон

    Зазначимо, що 21 серпня «Шахтар» проведе матч першого туру Прем'єр-ліги з «Колосом» на НСК «Олімпійський» у Києві.

    Читайте також: Двоє футболістів «Динамо» одужали від коронавірусу.

    Джерело: Сайт ФК «Шахтар»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Євген Коноплянка Тете Манор Соломон Ісмаїлі Марлос Віктор Коваленко Маркос Сіпріано
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ