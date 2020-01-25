«Шахтар» здобув першу перемогу в 2020 році (відео)
Перемогу команді Луїша Каштру приніс Сергій Кривцов
Донецький «Шахтар» здобув свою першу перемогу в 2020 році. У контрольному матчі донеччани переграли з мінімальним рахунком польський «Лех».
«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Лех» (Познань, Польща) – 1:0
Гол: 1:0 – Сергій Кривцов (50)
«Шахтар»: П’ятов (Олексій Шевченко, 46; Трубін, 68) — Болбат (Кирюханцев, 68), Сергій Кривцов (Муравський, 76), Микола Матвієнко (Хочолава, 61), Ісмаїлі (Сіпріано, 61) — Алан Патрік (Валерій Бондаренко, 61), Степаненко — Тете (Віктор Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 68), Тайсон (Коноплянка, 46) — Жуніор Мораєш (Фернандо, 46, Сікан, 82). Тренер – Луїш Каштру
Нагадаємо, що команда київського «Динамо» вчора програла, пропустивши на останніх секундах» хорватському «Хайдуку».