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    «Шахтар» здобув першу перемогу в 2020 році (відео)

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    Євген Коноплянка вітає Сергія Кривцова з почином - «Шахтар» здобув першу перемогу в 2020 році (відео)
    Євген Коноплянка вітає Сергія Кривцова з почином
    ФК «Шахтар»

    Перемогу команді Луїша Каштру приніс Сергій Кривцов

    Донецький «Шахтар» здобув свою першу перемогу в 2020 році. У контрольному матчі донеччани переграли з мінімальним рахунком польський «Лех».

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Лех» (Познань, Польща) – 1:0

    Гол: 1:0 – Сергій Кривцов (50)

    «Шахтар»: П’ятов (Олексій Шевченко, 46; Трубін, 68) — Болбат (Кирюханцев, 68), Сергій Кривцов (Муравський, 76), Микола Матвієнко (Хочолава, 61), Ісмаїлі (Сіпріано, 61) — Алан Патрік (Валерій Бондаренко, 61), Степаненко — Тете (Віктор Коваленко, 46), Марлос (Вакула, 68), Тайсон (Коноплянка, 46) — Жуніор Мораєш (Фернандо, 46, Сікан, 82). Тренер – Луїш Каштру

    Нагадаємо, що команда київського «Динамо» вчора програла, пропустивши на останніх секундах» хорватському «Хайдуку».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Євген Коноплянка Тарас Степаненко Жуніор Мораєш ФК Лех (Познань) Андрій П'ятов Тете Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Віктор Коваленко Фернандо Тайсон Владислав Вакула Луїш Каштру Данило Сікан Ігор Кирюханцев Валерій Бондаренко Олексій Шевченко Анатолій Трубін
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