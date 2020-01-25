Київське «Динамо» на заключних секундах програло на зборі в Туреччині (відео)



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Воротар Георгій Бущан був найкращим у складі киян ФК «Динамо»

У першому таймі суперники не реалізували пенальті

В рамках товариського Gloria Cup на тренувальному зборі в турецькій Анталії київське «Динамо» програло сплітському «Хайдуку».

«Динамо» (Київ, Україна) - «Хайдук» (Спліт, Хорватія) - 0:1

Гол: 0:1 – Стіпе Радіч (89)

«Динамо» (1 тайм): Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв –Георгій Цітаїшвілі, Шапаренко, Карлос Де Пена – Русин

«Динамо» (2 тайм): Бущан – Олександр Караваєв, Олександр Сирота, Кадар, Вівчаренко – Кадірі, Забарний – Дуелунн, Буяльський (к), Піваріч – Фран Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

У першому таймі активнішими й агресивнішими виглядали хорвати. «Хайдук» був націлений на чужі ворота, створив пару хороших моментів і врешті на 20-й хвилині заробив пенальті (фолив Шабанов). Втім, форвард хорватської команди спіжонив, пробив по центру, і Бущан без особливих проблем удар потягнув.

Ближче до кінця першого тайму розбігалися і кияни. Спочатку відмінний момент був у Сидорчука, який після навісу зі штрафного пробив головою вище воріт, а ще через пару хвилин невідомо як повз ворота пробив Цітаїшвілі, який залишився в гордій самоті в 10 метрах від воріт.

У перерві Олексій Михайличенко зробив 10 замін, гра вирівнялася, але і заспокоїлася.

Втім, ближче до кінця матчу «Хайдук» знову активізувався, створив пару хороших моментів і свій гол у кінці матчу все ж забив. Після навісу з кутового хтось із гравців хорватської команди головою дуже красивим парашутом перекинув Бущана.

Відзначимо, що свій наступний спаринг кияни зіграють у вівторок, 28 січня, з білоруським «Динамо» з Бреста, у якому виступають екс-кияни Артем Мілевський та Євген Хачеріді.