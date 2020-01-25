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    Київське «Динамо» на заключних секундах програло на зборі в Туреччині (відео)

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    Воротар Георгій Бущан був найкращим у складі киян - Київське «Динамо» на заключних секундах програло на зборі в Туреччині (відео)
    Воротар Георгій Бущан був найкращим у складі киян
    ФК «Динамо»

    У першому таймі суперники не реалізували пенальті

    В рамках товариського Gloria Cup на тренувальному зборі в турецькій Анталії київське «Динамо» програло сплітському «Хайдуку».

    «Динамо» (Київ, Україна) - «Хайдук» (Спліт, Хорватія) - 0:1

    Гол: 0:1 – Стіпе Радіч (89)

    «Динамо» (1 тайм): Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв –Георгій Цітаїшвілі, Шапаренко, Карлос Де Пена – Русин

    «Динамо» (2 тайм): Бущан – Олександр Караваєв, Олександр Сирота, Кадар, Вівчаренко – Кадірі, Забарний – Дуелунн, Буяльський (к), Піваріч – Фран Соль. Тренер – Олексій Михайличенко

    У першому таймі активнішими й агресивнішими виглядали хорвати. «Хайдук» був націлений на чужі ворота, створив пару хороших моментів і врешті на 20-й хвилині заробив пенальті (фолив Шабанов). Втім, форвард хорватської команди спіжонив, пробив по центру, і Бущан без особливих проблем удар потягнув.

    Ближче до кінця першого тайму розбігалися і кияни. Спочатку відмінний момент був у Сидорчука, який після навісу зі штрафного пробив головою вище воріт, а ще через пару хвилин невідомо як повз ворота пробив Цітаїшвілі, який залишився в гордій самоті в 10 метрах від воріт.

    У перерві Олексій Михайличенко зробив 10 замін, гра вирівнялася, але і заспокоїлася.

    Втім, ближче до кінця матчу «Хайдук» знову активізувався, створив пару хороших моментів і свій гол у кінці матчу все ж забив. Після навісу з кутового хтось із гравців хорватської команди головою дуже красивим парашутом перекинув Бущана.

    Відзначимо, що свій наступний спаринг кияни зіграють у вівторок, 28 січня, з білоруським «Динамо» з Бреста, у якому виступають екс-кияни Артем Мілевський та Євген Хачеріді.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Мілевський Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Артем Шабанов Євген Хачеріді Міккель Дуелунн Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Костянтин Вівчаренко Денис Попов Мохаммед Кадірі Карлос Де Пена Йосип Піваріч Олексій Михайличенко Олександр Сирота ФК «Хайдук» (Спліт)
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