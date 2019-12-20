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    «Шахтар» заробив у Лізі чемпіонів у дев’ять разів більше призових у порівнянні з «Динамо»

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    Ліга чемпіонів - «Шахтар» заробив у Лізі чемпіонів у дев’ять разів більше призових у порівнянні з «Динамо»
    Ліга чемпіонів
    УЄФА

    УЄФА назвав суми призових командам у сезоні-2018/19

    В УЄФА оприлюднили суми призових командам після завершення групового етапу Ліги чемпіонів поточного сезону-2018/19.

    Донецький «Шахтар», який після групового етапу вилетів до Ліги Європи отримає 46,6 мільйона євро.

    Київське «Динамо» поступилося ще на стадії плей-оф кваліфікації. У підсумку кияни отримають 5 мільйонів євро.

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    Загалом усі клуби від кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів включно отримають 1,976 мільярда євро. Це значно більше, ніж 1,412 мільярда попереднього сезону.

    Найбільше заробили  півфіналіст «Барселона» (117,7 мільйона євро), володар трофею «Ліверпуль» (111,09 млн) та фіналіст «Тоттнем» (101,6 млн).

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