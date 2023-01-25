«Шахтар» оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА

«Шахтар» оскаржить рішення CAS через відмову в компенсації від ФІФА

Генеральний директор клубу окреслив плани клубу у суді

Донецький «Шахтар» планує оскаржувати рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який відмовив клубу в задоволенні їхньої вимоги на отримання компенсації від ФІФА. Про це в клубі розповіли іспанському інформаційному агентству EFE.

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«Шахтар» вимагав компенсацію через рішення, яким світовий керівний футбольний орган дозволив футболістам і тренерам українських клубів в односторонньому порядку призупиняти («заморожувати») дію своїх угод на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії. Розмір фінансового відшкодування, який вимагали «Гірники», складав $50 млн.

Проте CAS був на боці міжнародної федерації та відмовив «Шахтарю» (а також восьми російським клубам, на яких теж позначилися наслідки директиви) у задоволенні його позову. У суді вважають вжиті ФІФА заходи такими, що "відповідають повноваженням, наданим організації швейцарським законодавством».

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