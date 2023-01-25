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«Шахтар» оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Шахтар» оскаржить рішення CAS у справі проти ФІФА
«Шахтар» оскаржить рішення CAS через відмову в компенсації від ФІФА
фото з відкритих джерел

Генеральний директор клубу окреслив плани клубу у суді

Донецький «Шахтар» планує оскаржувати рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який відмовив клубу в задоволенні їхньої вимоги на отримання компенсації від ФІФА. Про це в клубі розповіли іспанському інформаційному агентству EFE.

«Шахтар» вимагав компенсацію через рішення, яким світовий керівний футбольний орган дозволив футболістам і тренерам українських клубів в односторонньому порядку призупиняти («заморожувати») дію своїх угод на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії. Розмір фінансового відшкодування, який вимагали «Гірники», складав $50 млн.

Проте CAS був на боці міжнародної федерації та відмовив «Шахтарю» (а також восьми російським клубам, на яких теж позначилися наслідки директиви) у задоволенні його позову. У суді вважають вжиті ФІФА заходи такими, що "відповідають повноваженням, наданим організації швейцарським законодавством».

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.

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Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Михайло Мудрик

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