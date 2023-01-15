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Найдорожчий футболіст в історії України. Мудрик офіційно став гравцем «Челсі»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Найдорожчий футболіст в історії України. Мудрик офіційно став гравцем «Челсі»
Українець гратиме у складі лондонського клубу під 15-м номером
фото: Челсі

Контракт Мудрика з лондонцями розрахований до літа 2031 року

Хавбек «Шахтаря» та збірної України 22-річний Михайло Мудрик підписав контракт з лондонським «Челсі». Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Згідно з інформацією британських ЗМІ, англійський клуб заплатить гірникам за Мудрика 70 мільйонів євро у вигляді фіксованої суми. Крім того, передбачаються 30 мільйонів у вигляді бонусів. Частина бонусів залежатиме від перемоги лондонців в чемпіонаті Англії або Лізі чемпіонів.

Таким чином, цей трансфер став найдорожчим в історії українського футболу. До цього рекордним було підписання контракту Андрія Шевченка в «Челсі» у сезоні 2006/07 – тоді «Мілан» отримав за нападника 43,88 мільйона євро.

Контракт Мудрика розрахований до літа 2031 року. Британські ЗМІ стверджують, що Мудрик отримуватиме 7,5 млн євро на рік (100 тисяч фунтів (105 тисяч євро) щотижня).

Також зазначається, що «Челсі» пообіцяв Мудрику місце в основному складі клубу.

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що українець гратиме у складі лондонського клубу під 15-м номером.

Нагадаємо, 22-річний футболіст у поточному сезоні провів 18 матчів за «Шахтар», забив 10 голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув саме Мудрик.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Челсі Ігор Циганик Михайло Мудрик

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