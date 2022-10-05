Донецький «Шахтар» профінансує лікування легендарного воїна Діанова

«Гірники» зголосилися оплатити операцію на пораненій руці військовослужбовця

Донецький футбольний клуб «Шахтар» профінансує лікування легендарного захисника «Азовсталі» Михайла Діанова. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

«Гірники» зголосилися оплатити операцію на пораненій руці військовослужбовця. За попередніми даними її проведуть у США. Але спочатку Михайло Діанов повинен набрати втрачені за чотири місяці у рашистському полоні 25 кг ваги. Звільнили морпіха 21 вересня.

«Михайло Діанов – давній вболівальник «Шахтаря». Перед матчем 5 туру УПЛ з «Металістом» футболісти команди вийшли на поле в футболках з його фотографією на підтримку полонених захисників «Азовсталі»», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла Діанова неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. Тепер він потребує відновлення, а також допомоги.

Нагадаємо, 21 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука.

Також захисник «Азовсталі» Михайло Діанов, звільнений 21 вересня з російського полону, розповів, що допомагало триматися у застінках окупантів. Не зневіритися йому допомогла батькова наука.