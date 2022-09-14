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Шахтар зіграв унічию проти Селтіка у Варшаві

Альона Боженко
glavcom.ua
Шахтар зіграв унічию проти Селтіка у Варшаві
Шахтар втримав нічию у матчі Ліги Чемпілнів проти Селтіка
фото: ФК Шахтар

«Шахтар» у другому матчі поспіль взяв очки та продовжує очолювати турнірну таблицю групи F

Сьогодні, 14 вересня, донецький «Шахтар» зіграв унічию проти шотландського «Селтіка» у другому турі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє sport.ua.

Матч, який проходив у Варшаві, закінчився з рахунком 1:1. «Шахтар» пропустив першим - півзахисник Артем Бондаренко зрикошетив м'яч у власні ворота на 10-й хвилині.

У другому таймі «Селтік» продовжував намагатися грати першим номером, проте «кельти» після першої 45-хвилинки помітно втомилися, їм, очевидно, не вистачало швидкості. Втім, «гірники» виглядали не свіжішими за своїх суперників і мали набагато менше шансів на взяття воріт.

Непогану нагоду забити другий гол гості мали на 46-й хвилині, коли Анатолій Трубін відбив дальній удар Жоти. Голкіпер був зобов'язаний справлятися з цією загрозою, але зробив це важко і не зміг зафіксувати м'яч у руках. Футболісти «Шахтаря», у свою чергу, дуже рідко підходили до воріт Джо Харта.

Це 5 поєдинок звітних суперників у рамках головного єврокубка. У попередніх розіграшах Ліги Чемпіонів вони обмінялися домашніми перемогами. «Шахтар» у другому матчі поспіль взяв очки та продовжує очолювати турнірну таблицю групи F, маючи в активі чотири очки. «Селтік» набрав перший бал і поки що розташовується на третьому рядку.

Суперниками «Шахтаря» по групі F є «Лейпциг», а також мадридський «Реал» та «Селтік», які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців. Українці тиждень тому переграли німців 4:1. 

Нагадаємо, 7 вересня уболівальники німецького футбольного клубу «РБ Лейпциг» підтримали Україну під час домашнього матчу із донецьким «Шахтарем» у групі Ліги чемпіонів.

Фанати розмістили на одній із трибун банер українською мовою: «Разом до миру, свобода для України».

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт українці ФК «Шахтар»

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