  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український півзахисник покинув донецький «Олімпік»

    • Розсилка
    Іван Брікнер - Український півзахисник покинув донецький «Олімпік»
    Іван Брікнер

    Сторони розірвали контракт за обопільною згодою

    У складі донецького «Олімпіка» відбулися кадрові зміни.

    Команду залишає півзахисник Іван Брікнер.

    За обопільною згодою сторін контракт 24-річного футболіста розірвано.

    Іван продовжить кар'єру в іншому клубі, інформує прес-служба «Олімпіка».

    В «Олімпік» Брікнер перебрався в січні 2017 року з ПФК «Суми».

    За цей час футболіст зіграв 23 матчі в Прем'єр-лізі України, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

    Раніше повідомлялося, що також за обопільною згодою сторін розірвано контракти з півзахисниками Артемом Щедрим і Русланом Кісілєм, а також нападником Юрієм Захарківим.

    Як відомо, голкіпер «Олімпіка» Заурі Махарадзе підписав контракт із луганською «Зорею».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга ФК Олімпік «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ