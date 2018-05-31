Український півзахисник покинув донецький «Олімпік»
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Розсилка
Іван Брікнер
Сторони розірвали контракт за обопільною згодою
У складі донецького «Олімпіка» відбулися кадрові зміни.
Команду залишає півзахисник Іван Брікнер.
За обопільною згодою сторін контракт 24-річного футболіста розірвано.
Іван продовжить кар'єру в іншому клубі, інформує прес-служба «Олімпіка».
В «Олімпік» Брікнер перебрався в січні 2017 року з ПФК «Суми».
За цей час футболіст зіграв 23 матчі в Прем'єр-лізі України, в яких відзначився двома забитими м'ячами.
Раніше повідомлялося, що також за обопільною згодою сторін розірвано контракти з півзахисниками Артемом Щедрим і Русланом Кісілєм, а також нападником Юрієм Захарківим.
Як відомо, голкіпер «Олімпіка» Заурі Махарадзе підписав контракт із луганською «Зорею».