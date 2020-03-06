Шевченко назвав склад на Францію і Польщу: в ньому – один дебютант і автор хет-трика у ворота «Динамо»



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Ігор Харатін вперше викликається до лав збірної PMG.ua

Список наставника українців виявився вельми широким

Наставник національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 24-х гравців, яких він викликає для підготовки та участі в товариських матчах зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

Також керманич синьо-жовтих традиційно визначив резерв головної команди, до якого цього разу ввійшли сім гравців.

Склад національної команди України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Ов’єдо», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»)

Оборонці: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – «Динамо»), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія)

Півоборонці: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Ігор Харатін («Ференцварош», Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва – «Динамо»), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія)

Нападники: Жуніор Мораєш («Шахтар»), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина)

Заслуговує на увагу поява в основному списку півзахисника «Ференцвароша» Ігора Харатіна, якого вперше запрошено до лав головної команди країни.

До резервного списку ввійшли: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Євген Шахов («Лечче», Італія), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва – «Ґент», Бельгія), Владислав Супряга (СК «Дніпро-1»), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Головний тренер не виключає, що хтось із гравців може бути довикликаний або переведений із резервного списку до основного. Відзначимо, що серед резервістів перебуває й один з основних бомбардирів збірної Роман Яремчук, який відновлюється після ушкодження.

Синьо-жовті зберуться 23 березня в Києві, де їхньою резиденцією вже традиційно стане готель Ріната Ахметова «Опера». Після трьох тренувальних днів у столиці України національна команда візьме курс на Париж, куди вилетить 25 березня по обіді.

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