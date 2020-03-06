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    Шевченко назвав склад на Францію і Польщу: в ньому – один дебютант і автор хет-трика у ворота «Динамо»

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    Ігор Харатін вперше викликається до лав збірної - Шевченко назвав склад на Францію і Польщу: в ньому – один дебютант і автор хет-трика у ворота «Динамо»
    Ігор Харатін вперше викликається до лав збірної
    PMG.ua

    Список наставника українців виявився вельми широким

    Наставник національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 24-х гравців, яких він викликає для підготовки та участі в товариських матчах зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

    Також керманич синьо-жовтих традиційно визначив резерв головної команди, до якого цього разу ввійшли сім гравців.

    Склад національної команди України

    Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Ов’єдо», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»)

    Оборонці: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – «Динамо»), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія)

    Півоборонці: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (всі – «Шахтар»), Ігор Харатін («Ференцварош», Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва – «Динамо»), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія)

    Нападники: Жуніор Мораєш («Шахтар»), Артем Кравець («Кайсеріспор», Туреччина)

    Заслуговує на увагу поява в основному списку півзахисника «Ференцвароша» Ігора Харатіна, якого вперше запрошено до лав головної команди країни.

    До резервного списку ввійшли: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Євген Шахов («Лечче», Італія), Роман Яремчук, Роман Безус (обидва – «Ґент», Бельгія), Владислав Супряга (СК «Дніпро-1»), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

    Головний тренер не виключає, що хтось із гравців може бути довикликаний або переведений із резервного списку до основного. Відзначимо, що серед резервістів перебуває й один з основних бомбардирів збірної Роман Яремчук, який відновлюється після ушкодження.

    Синьо-жовті зберуться 23 березня в Києві, де їхньою резиденцією вже традиційно стане готель Ріната Ахметова «Опера». Після трьох тренувальних днів у столиці України національна команда візьме курс на Париж, куди вилетить 25 березня по обіді.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Олександр Зінченко Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Ігор Харатін Віталій Миколенко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Артем Кравець Олександр Караваєв Андрій Лунін Роман Безус Артем Шабанов Микола Матвієнко Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Олександр Зубков Юрій Паньків Владислав Супряга Ігор Пластун Євген Шахов Євген Макаренко
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