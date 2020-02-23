«Шахтар» вистраждав перемогу у матчі з «Десною» - врятували бразильці (відео)



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У єврокубках перемагати простіше Прес-служба ФК Шахтар

У неділю, 23 лютого, було зіграно матчі 19 туру Української прем’єр-ліги. Головною подією дня стала натужна перемога команди донецького «Шахтаря»

Після впевненої по грі, але не за рахунком перемоги у Лізі Європи у «Шахтаря» не стало сил та мотивації на внутрішні змагання. Як підсумок - страждання у матчі з «Десною».

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Резервний склад чемпіонів був безсилий проти суперника, тому Каштру довелось запускати у гру перевірених єврокубками бразильців, бо Коноплянка вже не та.

Єдиний гол у матчі забив Марлос на 90+5 хвилині. Асистував Марлосу бунтівний Тайсон, бразилець знову показав, що є профі, хоч і з характером.

Харків. ОСК «Металіст»

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Асистенти: Володимир Володін (Херсон), Андрій Скрипка (Кропивницький)

Шахтар - Десна 1:0

Гол: Марлос (90+5)

Шахтар: Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Маркос Антоніо (Тайсон 60), Жуніор Мораес, Тете (Марлос 60), Євген Коноплянка, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Маркіньос Сіпріано (Ісмаїлі 70), Валерій Бондар, Додо

Десна: Євген Паст, Йоонас Тамм, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Олександр Філіппов (Пилип Будківський 89), Єгор Картушов, Андрій Гітченко, Андрій Тотовицький (Дмитро Хльобас 84), Андрій Мостовий, Олексій Гуцуляк (Сергій Старенький 77), Денис Фаворов

Попередження: Єгор Картушов 10, Андрій Тотовицький 53

Шахтар - Десна - огляд матчу, якщо відео не програється - оновіть сторінку та перейдіть на YouTube Автор: Футбол 1,2,3

Відзначимо, що й команда кіївскього «Динамо» у суботу здобула перемогу на останніх секундах гри. Бачимо - у грандів схожі проблеми.