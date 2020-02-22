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    «Динамо» на заключних секундах вирвало перемогу над «Ворсклою». Відео голу

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    Беньямін Вербіч врятував репутацію киян - «Динамо» на заключних секундах вирвало перемогу над «Ворсклою». Відео голу
    Беньямін Вербіч врятував репутацію киян
    UA-Футбол

    Кияни важко, але успішно відкрили весняну частину сезону

    Команда київського «Динамо» перемогла в матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги полтавську «Ворсклу». Поєдинок на стадіоні імені «Лобановського» відбувався при порожніх трибунах – господарів покарали за поведінку вболівальників в осінніх матчах.

    «Динамо»  (Київ) – «Ворскла» (Полтава) – 2:1

    Голи: 1:0 – Буяльський (50). 1:1 - Руслан Степанюк (62). 2:1 - Беньямін Вербіч (90+1)

    «Динамо»: Бущан, Денис Попов (Олександр Караваєв, 62), Сергій Сидорчук (к), Вербіч, Володимир Шепелєв (Карлос Де Пена, 76), Віталій Миколенко, Віталій Буяльський (Мохаммед Кадірі, 90+3), Артем Шабанов, Назарій Русин, Томаш Кендзьора, Дуелунн. Тренер – Олексій Михайличенко

    «Ворскла»: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Едін Шехіч, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлін (Артем Габелок, 83), Ібрагім Кане, Павло Ребенок, Пап-Альюн Н'Діайе. Тренер – Юрій Максимов

    Попередження: Ібрагім Кане (32), Едін Шехіч (53), Владислав Кулач (57)

    22 лютого. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

    «Динамо» має 39 очок і йде на другому місці. «Ворскла» з 14-ма очками передостання, 11-та.

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    ФК «Динамо» ФК Ворскла Беньямін Вербіч Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Владислав Кулач Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Ібрагім Кане Едін Шехіч Томаш Кендзьора Вадим Сапай Мохаммед Кадірі Артем Габелок Олексій Михайличенко Юрій Максимов Дмитро Різник Руслан Степанюк
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