«Динамо» на заключних секундах вирвало перемогу над «Ворсклою». Відео голу
Кияни важко, але успішно відкрили весняну частину сезону
Команда київського «Динамо» перемогла в матчі 19-го туру української Прем’єр-ліги полтавську «Ворсклу». Поєдинок на стадіоні імені «Лобановського» відбувався при порожніх трибунах – господарів покарали за поведінку вболівальників в осінніх матчах.
«Динамо» (Київ) – «Ворскла» (Полтава) – 2:1
Голи: 1:0 – Буяльський (50). 1:1 - Руслан Степанюк (62). 2:1 - Беньямін Вербіч (90+1)
«Динамо»: Бущан, Денис Попов (Олександр Караваєв, 62), Сергій Сидорчук (к), Вербіч, Володимир Шепелєв (Карлос Де Пена, 76), Віталій Миколенко, Віталій Буяльський (Мохаммед Кадірі, 90+3), Артем Шабанов, Назарій Русин, Томаш Кендзьора, Дуелунн. Тренер – Олексій Михайличенко
«Ворскла»: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Едін Шехіч, Владислав Кулач, Руслан Степанюк, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлін (Артем Габелок, 83), Ібрагім Кане, Павло Ребенок, Пап-Альюн Н'Діайе. Тренер – Юрій Максимов
Попередження: Ібрагім Кане (32), Едін Шехіч (53), Владислав Кулач (57)
22 лютого. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського
«Динамо» має 39 очок і йде на другому місці. «Ворскла» з 14-ма очками передостання, 11-та.