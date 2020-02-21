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    Син «Карпатського Марадони» здійснює «камбек тижня» у Лізі Європи і решта матчів (відео)

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    Яніс Хаджі забив у ворота португальців двічі - Син «Карпатського Марадони» здійснює «камбек тижня» у Лізі Європи і решта матчів (відео)
    Яніс Хаджі забив у ворота португальців двічі
    Skysports

    Найкомфортніше перед матчами-відповідями почуватиметься швейцарський «Базель»

    Опівночі за київським часом, 20 лютого, завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

    У найцікавішому протистоянні стадії леверкузенський «Байєр» у домашньому поєдинку позначив перевагу над «Порту». Натомість швейцарський «Базель» розгромною перемогою на Кіпрі майже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу.

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    Найукраїнськіша з іноземних команд бельгійський «Ґент» програла 0:1 у Римі. Центральний оборонець Ігор Пластун відіграв весь матч, а атакувальний хавбек Роман Безус провів на полі 73 хвилини і відзначився попередженням.

    Проте найцікавішим видався поєдинок у Ґлазґо, де місцевий «Рейнджерс», поступаючись до середини другого тайму 0:2, вирвав перемогу над «Спортінґом» із Браґи. Героєм зустрічі став син легендарного румунського футболіста, «Карпатського Марадони» Ґеорґе Хаджі Яніс.

    АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія) – 0:3

    Голи: 0:1 – Петретта (16). 0:2 – Валентин Штокер (53). 0:3 – Артур (66)

    «Рома» (Італія) – «Ґент» (Бельгія) – 1:0

    Гол: 1:0 – Карлес Перес (13)

    АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:1

    Голи: 0:1 – Раґуц (26). 1:1 – Копмайнерс (86, з пенальті)

    «Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Порту» (Португалія) – 2:1

    Голи: 1:0 – Аларіо (29). 2:0 – Гавертц (57, з пенальті). 2:1 – Луїс Діас (73)

    «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Ляказетт (81)

    «Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 3:2

    Голи: 0:1 – Франсержіо (11). 0:2 – Абель Руїс (59). 1:2 – Яніс Хаджі (67). 2:2 – Арібо (75). 3:2 – Яніс Хаджі (82)

    «Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Мальме» (Швеція) – 2:1

    Голи: 0:1 – Телін (47, з пенальті). 1:1 – Брекало (49). 2:1 – Телін (62, автогол)

    «Вулвергемптон» (Англія) – «Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – 4:0

    Голи: 1:0 – Діоґу Жота (15). 2:0 – Рубен Невеш (52). 3:0 – Діоґу Жота (67). 4:0 – Діоґу Жота (81)

    Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 27 лютого.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Рома Артур Роман Безус ФК Порту ФК «Ґент» Рубен Невеш Ігор Пластун ФК «Базель» ФК ЛАСК ФК АЗ (Алкмар) ФК АПОЕЛ (Нікосія) ФК «Еспанйол» ФК «Байєр» (Леверкузен) ФК «Мальме» ФК «Вольфсбурґ» Йосип Брекало Валентин Штокер ФК «Спортінґ» (Лісабон) ФК «Рейнджерс» ФК «Спортінґ» (Браґа) ФК «Вулвергемптон» Діоґу Жота Карлес Перес Яніс Хаджі Абель Руїс
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