Син «Карпатського Марадони» здійснює «камбек тижня» у Лізі Європи і решта матчів (відео)



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Яніс Хаджі забив у ворота португальців двічі Skysports

Найкомфортніше перед матчами-відповідями почуватиметься швейцарський «Базель»

Опівночі за київським часом, 20 лютого, завершилися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

У найцікавішому протистоянні стадії леверкузенський «Байєр» у домашньому поєдинку позначив перевагу над «Порту». Натомість швейцарський «Базель» розгромною перемогою на Кіпрі майже гарантував собі вихід в 1/8 фіналу.

Найукраїнськіша з іноземних команд бельгійський «Ґент» програла 0:1 у Римі. Центральний оборонець Ігор Пластун відіграв весь матч, а атакувальний хавбек Роман Безус провів на полі 73 хвилини і відзначився попередженням.

Проте найцікавішим видався поєдинок у Ґлазґо, де місцевий «Рейнджерс», поступаючись до середини другого тайму 0:2, вирвав перемогу над «Спортінґом» із Браґи. Героєм зустрічі став син легендарного румунського футболіста, «Карпатського Марадони» Ґеорґе Хаджі Яніс.

АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія) – 0:3

Голи: 0:1 – Петретта (16). 0:2 – Валентин Штокер (53). 0:3 – Артур (66)

«Рома» (Італія) – «Ґент» (Бельгія) – 1:0

Гол: 1:0 – Карлес Перес (13)

АЗ «Алкмар» (Нідерланди) – ЛАСК (Лінц, Австрія) – 1:1

Голи: 0:1 – Раґуц (26). 1:1 – Копмайнерс (86, з пенальті)

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) – «Порту» (Португалія) – 2:1

Голи: 1:0 – Аларіо (29). 2:0 – Гавертц (57, з пенальті). 2:1 – Луїс Діас (73)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 0:1

Гол: 0:1 – Ляказетт (81)

«Рейнджерс» (Ґлазґо, Шотландія) – «Спортінґ» (Браґа, Португалія) – 3:2

Голи: 0:1 – Франсержіо (11). 0:2 – Абель Руїс (59). 1:2 – Яніс Хаджі (67). 2:2 – Арібо (75). 3:2 – Яніс Хаджі (82)

«Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Мальме» (Швеція) – 2:1

Голи: 0:1 – Телін (47, з пенальті). 1:1 – Брекало (49). 2:1 – Телін (62, автогол)

«Вулвергемптон» (Англія) – «Еспанйол» (Барселона, Іспанія) – 4:0

Голи: 1:0 – Діоґу Жота (15). 2:0 – Рубен Невеш (52). 3:0 – Діоґу Жота (67). 4:0 – Діоґу Жота (81)

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень, 27 лютого.