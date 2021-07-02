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    Україна – Англія: пресконференція Шевченка й Зінченка. Відеотрансляція

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    Шевченко і Зінченко дають прес-конференцію - Україна – Англія: пресконференція Шевченка й Зінченка. Відеотрансляція
    Шевченко і Зінченко дають прес-конференцію
    Фото з відкритих джерел

    Третього червня збірна України зіграє в 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії

    До історичної для України події на чемпіонаті Європи з футболу залишається усього нічого. Третього червня команда Андрія Шевченка проведе гру проти англійців.

    Британці не вірять, що їх може зупинити команда зі Східної Європи. Навіть попри те, що в нас у складі є два гравці англійської Прем’єр-ліги, представник Серії А, та решта футболістів, які є завсідниками Ліги чемпіонів.

    Напередодні зустрічі головний тренер Андрій Шевченко і віце-капітан Олександр Зінченко дають пресконференцію в Римі.

    Відеотрансляція розпочнеться о 18:45.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Україна – Англія: пресконференція Шевченка й Зінченка. Відеотрансляція