20 футболістів «Зорі» забили суперникам з Туреччини 22 голи

Такого ще не було, щоб в одному матчі забили голи 20 футболістів

Луганський клуб встановив рекорд результативності. За нього забивали два десятки гравців

Третя команда чемпіонату України «Зоря» на тренувальному зборі зустрілася з «Макуспором», який з наступного сезону виступатиме у другому дивізіоні Туреччини. У ворота суперників луганці відправили рекордні 22 м'ячі, а забивали 20 різних футболістів.

У першому таймі команда Віктора Скрипника відзначилася 10 разів, у другому – 12. Дублями відзначилися Жуніньо і Данило Алефіренко.

В поєдинку взяв участь недавній новачок «Зорі» Крістіан. Бразильцеві вдалося відзначитися голом.

«Зоря» – «Макуспор» (Туреччина) – 22:0 (10:0)

Голи: Гладкий (5), Шахаб (9), Хомченовський (13), Жуніньо (15, 39), Кабаєв (19), Булеца (22), Імереков (35), Вернидуб (43), Фаворов (45), Хлань (50), Громов (51), Нагнойний (55), Крістіан (58), Руфат (59, пенальті), Назарина (68), Алібеков (75, пенальті), Ємець (76), Казаков (79), Алефіренко (85, 87), Янаков (86).

Зоря (2-й тайм): Мацапура, Руфат, Казаков, Алібеков, Назарин, Нагнойний, Хлань, Алефіренко, Крістіан (Янаков, 72), Громов, Ємець.

Після повернення в Україну 17 липня «Зоря» запланувала виїзний спаринг з «Дніпром-1».