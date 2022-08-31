Шість українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі

Фінал змагань пройде у Цюриху

У Брюсселі, 2 вересня, відбудеться передостанній етап Діамантової ліги, у якому візьмуть участь шість українських спортсменок. Про це повідомляє «Суспільне спорт».

Україна буде представлена на етапі у Брюсселі у трьох дисциплінах.

Серед учасниць етапу в Брюсселі – 19-річна легкоатлетка Марія Горєлова, яка дебютує на цьому рівні. Вона змагатиметься у секторі стрибків у довжину, який проходитиме поза конкурсом Діамантової ліги.

Крім Горєлової, на етапі Діамантової ліги виступлять стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, а також Юлія Левченко та Катерина Табашник, які продовжують боротьбу за потрапляння до фіналу. Як і бігунка Наталя Стрєбкова, яка виступить у бігу на 3000 метрів з перешкодами.

На етапі у Брюсселі виступлять десять стрибунок у висоту, чотири з яких є представницями України. Крім Магучіх, Геращенко, які вже потрапили до фіналу Діамантової ліги, там виступлять Юлія Левченко та Катерина Табашник.

Також у Брюсселі виступлять чимало титулованих бігунок. Серед них - віцечемпіонка ЧС-2022 Верквуха Гетачью, бронзова призерка Мекідес Абебе, призерка чемпіонатів Азії Вінфред Яві та багато інших.

Зауважимо, що Горєлова буде єдиною представницею України у секторі стрибків у довжину. Ще одна українка Марина Бех-Романчук, яка відібралася до фіналу Діамантової ліги, у Брюсселі не виступить.

До етапу у Брюсселі 19-річна українка підходитиме з особистим рекордом 6.59 метрів, який встановила у червні 2022 року в італійському Гроссетто.

Фінал змагань пройде у Цюриху.

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур у першому раунді Відкритого чемпіонату США здобула перемогу над експершою ракеткою світу Сімоною Халеп.