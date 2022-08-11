Збірна України з артистичного плавання здобула «золото» на чемпіонаті Європи 

У Римі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту: збірна України має першу медаль

Плавчині вибороли історичну медаль континентальної першості

Збірна України з артистичного плавання виборола «золото» у командній технічній програмі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який розпочався у Римі.

Українки набрали 92.5106 бали. Два інших місця на подіумі розділили збірні Італії та Франції.

Україну в цьому виді програми представляли: Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Олеся Дерев'янченко, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Анастасія Шмоніна, Дарія Мошинська та Ангеліна Овчіннікова.

Зазначимо, що для збірної України це «золото» у командній технічній програмі стало історичним. До цього найкращим результатом «синьо-жовтих» була срібна нагорода на континентальній першості.

Нагадаємо, в червні українки встановили рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання.

На світовій першості українські «русалоньки» завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.

Перед цим збірна України з артистичного плавання виборола золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала «бронзу» в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову – в 2013-му.