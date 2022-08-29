Снігур перемогла експершу ракетку світу на Відкритому чемпіонаті США

У першій партії Снігур взяла три подачі Халеп

Українська тенісистка Дарія Снігур у першому раунді Відкритого чемпіонату США здобула перемогу над експершою ракеткою світу Сімоною Халеп.

На старті турніру українка сенсаційно обіграла сьому ракетку світу – представницю Румунії Сімону Халеп. Трисетова зустріч тривала 1 годину та 42 хвилини.

У першій партії Снігур взяла три подачі Халеп (6:2), проте другий сет був повністю програний українкою (0:6). У завершальній партії Снігур двічі зробила брейк та з третього матчболу зуміла виграти поєдинок.

У наступному раунді Дар’я зіграє з переможницею пари Магдалена Френх (Польща) – Ребекка Маріно (Канада).

Нагадаємо, український тенісист Олексій Крутих 28 серпня виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour. Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.