Тренер «Десни» назвав головного винуватця у вильоті клубу з Ліги Європи



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Рябоконь на післяматчевому інтерв'ю Світлина - Футбол 1/2

Гра легіонера «Десни» підвела команду

Головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь прокоментував виліт своєї команди з кваліфікації Ліги Європи від «Вольфсбурґа» (0:2).

Рябоконь вважає, що клуб міг краще зіграти проти «Вольфсбурґа» і пригадав прикрий пропущений м’яч зі стандартного положення.

«Багато моментів господарі не створювали. У першому таймі дуже прикро, що пропустили зі стандарту. Можна поступатися по грі команді з Бундесліги, але при стандартах все рівні, - підкреслив Рябоконь. - З «Вольфсбурґом» можна було зіграти краще. Вдесятьох ми намагалися пресингувати. Мої заміни були спрямовані на те, щоб відігратися».

Також коуч заявив, що естонський футболіст Йоонас Тамм підвів клуб через своє вилучення.

«Так, підвів команду (про Тамма – ред.). На рівному місці пішов в обіграш. В такому моменті не можна ризикувати. Потім був безглуздий підкат - буквально через хвилину після жовтої картки отримав другу. Він сам розуміє, що підвів команду», - підсумував Рябоконь.

Додамо, що за останній рік «Вольфсбурґ» зустрівся з трьома українськими командами. Торік «вовки» двічі перемогли «Олександрію», а влітку цього року двічі поступилися донецькому «Шахтареві».

Джерело: Футбол 1/2