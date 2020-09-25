Коронавірус у суперників: «Тоттенхем» без боротьби пройшов у наступний етап Кубка ліги
Спалах коронавірусної хвороби в «Лейтоні» не дозволив командам вийти на поле
Футболісти «Тоттенхем Хотспур» минули раунд 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, не виходячи на поле.
«Тоттенхем» позавчора повинен був зіграти в гостях з клубом Ліги 2 (четвертий по силі дивізіон Англії) «Лейтон Орієнт» в рамках третього раунду Кубка англійської ліги. Перед матчем у складі господарів було виявлено кілька випадків зараження коронавірусів, гра була перенесена. Сьогодні стало відомо, що «шпори» отримали пряму путівку до наступного раунду змагань.
«Всі в «Тоттенхем Хотспур» шлють «Лейтон Орієнт» свої найкращі побажання здоров'я і благополуччя гравців і персоналу, їх сім’ям та всім, хто постраждав в цей час», - йдеться в заяві лондонського клубу.
Зазначимо, що 29 вересня «Тоттенхем» в четвертому раунді Кубка ліги зіграє проти «Челсі».
Додамо, що до 1/8 фіналу Кубка ліги вийшли:
«Манчестер Юнайтед»
«Вест Хем»
«Сток Сіті»
«Бернлі»
«Фулхем»
«Брайтон»
«Евертон»
«Ньюкасл Юнайтед»
«Челсі»
«Арсенал»
«Астон Вілла»
«Ліверпуль»
«Манчестер Сіті».
Довідка: «Тоттенхем» чотири рази за свою історії. Клуб вигравав Кубок англійської ліги – 1971, 1973, 1999 і в 2008 роках.