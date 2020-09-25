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    Коронавірус у суперників: «Тоттенхем» без боротьби пройшов у наступний етап Кубка ліги

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Тоттенхема&raquo;&nbsp; - Коронавірус у суперників: «Тоттенхем» без боротьби пройшов у наступний етап Кубка ліги
    Футболісти «Тоттенхема» 
    Світлина - spurs.ru

    Спалах коронавірусної хвороби в «Лейтоні» не дозволив командам вийти на поле

    Футболісти «Тоттенхем Хотспур» минули раунд 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, не виходячи на поле.

    «Тоттенхем» позавчора повинен був зіграти в гостях з клубом Ліги 2 (четвертий по силі дивізіон Англії) «Лейтон Орієнт» в рамках третього раунду Кубка англійської ліги. Перед матчем у складі господарів було виявлено кілька випадків зараження коронавірусів, гра була перенесена. Сьогодні стало відомо, що «шпори» отримали пряму путівку до наступного раунду змагань.

    «Всі в «Тоттенхем Хотспур» шлють «Лейтон Орієнт» свої найкращі побажання здоров'я і благополуччя гравців і персоналу, їх сім’ям та всім, хто постраждав в цей час», - йдеться в заяві лондонського клубу.

    Зазначимо, що 29 вересня «Тоттенхем» в четвертому раунді Кубка ліги зіграє проти «Челсі».

    Додамо, що до 1/8 фіналу Кубка ліги вийшли:

    «Манчестер Юнайтед»

    «Вест Хем»

    «Сток Сіті»

    «Бернлі»

    «Фулхем»

    «Брайтон»

    «Евертон»

    «Ньюкасл Юнайтед»

    «Челсі»

    «Арсенал»

    «Астон Вілла»

    «Ліверпуль»

    «Манчестер Сіті».

    Довідка: «Тоттенхем» чотири рази за свою історії. Клуб вигравав Кубок англійської ліги – 1971, 1973, 1999 і в 2008 роках.

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