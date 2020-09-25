Коронавірус у суперників: «Тоттенхем» без боротьби пройшов у наступний етап Кубка ліги



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Футболісти «Тоттенхема» Світлина - spurs.ru

Спалах коронавірусної хвороби в «Лейтоні» не дозволив командам вийти на поле

Футболісти «Тоттенхем Хотспур» минули раунд 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, не виходячи на поле.

«Тоттенхем» позавчора повинен був зіграти в гостях з клубом Ліги 2 (четвертий по силі дивізіон Англії) «Лейтон Орієнт» в рамках третього раунду Кубка англійської ліги. Перед матчем у складі господарів було виявлено кілька випадків зараження коронавірусів, гра була перенесена. Сьогодні стало відомо, що «шпори» отримали пряму путівку до наступного раунду змагань.

«Всі в «Тоттенхем Хотспур» шлють «Лейтон Орієнт» свої найкращі побажання здоров'я і благополуччя гравців і персоналу, їх сім’ям та всім, хто постраждав в цей час», - йдеться в заяві лондонського клубу.

Зазначимо, що 29 вересня «Тоттенхем» в четвертому раунді Кубка ліги зіграє проти «Челсі».

Додамо, що до 1/8 фіналу Кубка ліги вийшли:

«Манчестер Юнайтед»

«Вест Хем»

«Сток Сіті»

«Бернлі»

«Фулхем»

«Брайтон»

«Евертон»

«Ньюкасл Юнайтед»

«Челсі»

«Арсенал»

«Астон Вілла»

«Ліверпуль»

«Манчестер Сіті».

Довідка: «Тоттенхем» чотири рази за свою історії. Клуб вигравав Кубок англійської ліги – 1971, 1973, 1999 і в 2008 роках.