На прохання Моурінью: представники УЄФА замінили ворота перед грою Ліги Європи



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Моурінью спробував виміряти висоту воріт перед грою Ліги Європи Instagram Моурінью

Кумедна ситуація сталася перед матчем кваліфікації єврокубкового турніру

Головний тренер лондонського «Тоттенхема» Жозе Моурінью розповів про курйозну ситуацію перед початком виїзного матчу зі північномакедонською «Шкендією».

На передматчевій розминці до фахівця звернувся один з голкіперів лондонців, який порахував, що ворота занадто маленькі. Відомий португальський наставник за допомогою представників УЄФА вирішив цю проблему.

«Перед матчем трапилася кумедна ситуація. Голкіпер сказав мені, що ворота занадто маленькі. Я підійшов подивитися і переконався, що вони дійсно малі. Воротарі весь свій час проводять між штангами і розбираються в таких речах. Я теж відразу відчув, що щось не так. Я звернувся до представника УЄФА. Виявилося, що ворота нижче норми на п’ять сантиметрів. Звичайно ж, ми зажадали замінити їх на ворота правильного розміру», - підкреслив Моурінью.

Матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи пройшов у Скоп'є. Перемогу з рахунком 3:1 здобув «Тоттенхем».

Відзначимо, за свою тренерську кар’єру Моуріню виграв 25 трофеїв із різними командами, але з «Тоттенхемом» йому поки не вдалося завоювати бодай один.

Джерело: Goal.com