Шведський хокейний тренер після семи поразок надів на матч костюм 18 століття



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У турнірній таблиці чемпіонату клуб «Лександ» Роджера Меліна займає 12 місце з 14 команд, маючи в активі лише три перемоги

Головний тренер шведського клубу «Лександ» Роджер Мелін відзначився незвичайним костюмом. У матчі регулярного чемпіонату SHL проти «Еребру» Мелін одягнувся в костюм, що нагадував національний одяг XVIII століття: довгополий камзол, чоловічі панчохи і капелюх.

«Я думав, що це допоможе дещо розслабити атмосферу, зняти стрес з хлопців. Але цього не сталося», - констатував Мелін.

У матчі з «Еребру» команда Меліна зазнала поразки (3:5), яка стало для «Лександ» восьмою поспіль. У турнірній таблиці чемпіонату клуб займає 12-е місце з 14 команд, маючи в активі лише три перемоги. «Еребру» займає третє місце, здобувши 8 перемог в 13 матчах.