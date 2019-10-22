Як суддя вкрав перемогу в латвійців і вивів команду Колеснікова у півфінал Континентального кубка (відео)



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У Броварах були створені всі умови, щоб переможного поступу «Донбасу» не зупинив ніхто УХЛ

Долю вирішального матчу другого раунду Континентального кубка IIHF вирішив елементарний суддівський ляп

Минулого тижня донецький «Донбас», який є переможцем організованого Борисом Колесніковим турніру, котрий іменується Українською хокейною лігою, вийшов у півфінальний раунд Континентального кубка IIHF.

На льоду броварського спорткомплексу «Термінал» донеччани перемогли 7:0 белградську «Црвену Звезду» і 7:1 – румунський «Брашов».

Долю єдиної путівки у наступний раунд вирішувала зустріч «Донбасу» з іншою командою, яка перемогла в перших двох турах – латвійським «Моґо» з Риги.

Ігровий час цієї зустрічі завершився нічиєю 2:2, а отже долю двобою вирішувала серія буллітів. По три перших кидки команди не реалізували. Четвертим обіграти воротаря Степана Горячевскіх спробував Рудольфс Масловскіс. І обіграв. Як свідчить по кадровий повтор, шайба після кидка нападника «Моґо» влучила у внутрішню поперечину і, відбившись від неї, вилетіла з воріт. Проте арбітри цього не помітили. Чи не захотіли помітити.

Як наслідок, донеччанин Олександр Васильєв, який взявся виконувати булліт четвертим, закинув, а Едґарс Курміс переграти Горячевскіх не зумів.

Так «Донбас» вийшов у півфінал. У Польщі команда Бориса Колеснікова зустрінеться з польською «Краковією», казахстанським «Бейбарисом» і білоруським «Неманом». Матчі відбудуться 15- 17 листопада в Кракові.

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