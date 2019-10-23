Екскурсія руїнами. Як знамениті канадські хокеїсти потрапили у київський спорткомплекс (фото) спорт

Замість тренування Вейн і Дейв Бабичі отримали в «Авангарді» екскурсію на руїнах від Костянтина Сімчука Василь Кизимишин

Епопея з реконструкцією спорткомплексу «Авангард» триває уже майже десятиліття

Нещодавно до Києва приїздили два знаменитих канадських хокеїсти – 61-річний Вейн Бабич, який зробив собі ім’я в клубі «Сент-Луїс Блюз», і його на три роки молодший брат Дейв Бабич, який став знаковим виконавцем відразу для трьох клубів НХЛ: «Вінніпеґ Джетс», «Гартфорд Вейлерс» і «Ванкувер Кенакс». Прізвища хокеїстів видають їх походження. Предки братів Бабичів є вихідцями з Галичини, які покинули рідну землю і перебралися до канадського Едмонтона ще до Другої світової війни.

Втім, Дейв і Вейн про своє походження не забувають. Вперше землю предків вони відвідали на запрошення представників української діаспори Нестора Будика і Верна (Мирона) Затворницького торік. Восени Бабичі провели заняття для юних хокеїстів у Новояворівську на Львівщині.

Власне, там брати й отримали пропозицію приїхати в Україну через рік. Саме в той час, коли за обіцянками тодішнього Міністерства молоді і спорту на чолі з Ігорем Ждановим мала завершитися перша частина відновлювальних робіт на єдиній повноцінній льодовій арені столиці – спорткомплексі «Авангард». Пан Жданов далеко не перший, хто такі обіцянки давав. Але в цьому випадку справа, здавалося б, нарешті зрушила з мертвої точки, а прем’єр Володимир Гройсман виділив відповідне фінансування. У бюджеті на 2019 рік на реконструкцію спорткомплексу «Авангард» було передбачено 87 мільйонів гривень. Навесні був перерахований перший транш у розмірі 26 мільйонів гривень.

Однак навесні цього року в Україні обрали нового президента. Пан Зеленський зі своєю молодою командою вирішив, що на повноцінне профільне міністерство спорт не заслуговує і об’єднав його з культурою та питаннями молоді. Які наслідки це матиме власне для спорту наразі невідомо, адже очільник нового відомства пан Бородянський поки радше адаптовується до нової ролі і коментує скандал, в який 95-й квартал втягнув Національний хор ім. Верьовки.

Очевидне інше. Хокеїсти Бабичі слова дотримали і в Україну прибули. А обіцянки нашої влади вкотре виявилися цяцянками. Як наслідок, замість заняття для дітей Вейн і Дейв отримали екскурсію руїнами «Авангарду», яку для них провів колишній воротар збірної України, а нині директор ДЮСШ «Сокіл» Костянтин Сімчук. А саме безкоштовне тренування для юних соколят та інших юних хокеїстів було проведене на приватній ковзанці, зведеній не так давно на Виставковому центрі.

Брати Бабичі разом із іншими представниками української діаспори були вражені, що, приміром, у Вінніпеґу, де живе Вейн, є не менше 200 ковзанок різного штибу, а у столиці європейської держави, де мешкає до 5 млн людей, не здатні довести до пуття бодай однієї. Також легенд дивує, чому відмежовується від процесу Федерація хокею України на чолі з Анатолієм Брезвіним. Але такі наші реалії…

Так чи інакше, наступного року брати Бабичі збираються відвідати Київ знову. Не виключено, що в компанії інших хокейних легенд українського походження, яких за океаном сотні. Етнічні українці сподіваються, що зможуть привернути до хокейних проблем увагу тих українців за паспортом, які здатні на щось впливати і щось змінювати.

Велике інтерв’ю з братами Бабичами читайте на «Главкомі» наприкінці цього тижня.

Іван Вербицький, «Главком»



