Пам’яті велета. Життя і смерть Романа Вірастюка у зворушливому відео
Роман Вірастюк був надзвичайно яскравою особистістю
Фото з соцмереж
Знаменитий атлет помер у 51-річному віці
Українська спортивна спільнота продовжує оплакувати втрату відомого атлета, бронзового призера чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту України Романа Вірастюка. 51-річний чоловік не пережив третьої операції на серці і помер о п’ятій годині ранку, 27 липня.
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У пам’ять про Вірастюка його друзі підготували й завантажили у мережу душевне відео з яскравими моментами його життя, а також церемонії прощання, яка відбулася в рідному для Романа Івано-Франківську 29 липня.
Атлета поховали на Алеї слави Міського цвинтару.
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