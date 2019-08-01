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    Пам’яті велета. Життя і смерть Романа Вірастюка у зворушливому відео

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    Роман Вірастюк був надзвичайно яскравою особистістю - Пам’яті велета. Життя і смерть Романа Вірастюка у зворушливому відео
    Роман Вірастюк був надзвичайно яскравою особистістю
    Фото з соцмереж

    Знаменитий атлет помер у 51-річному віці

    Українська спортивна спільнота продовжує оплакувати втрату відомого атлета, бронзового призера чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директора департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді і спорту України Романа Вірастюка. 51-річний чоловік не пережив третьої операції на серці і помер о п’ятій годині ранку, 27 липня.

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    У пам’ять про Вірастюка його друзі підготували й завантажили у мережу душевне відео з яскравими моментами його життя, а також церемонії прощання, яка відбулася в рідному для Романа Івано-Франківську 29 липня.

    Атлета поховали на Алеї слави Міського цвинтару.

     Читайте також: Добряк. Пам’яті Романа Вірастюка, людини з великим серцем

     

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    легка атлетика Роман Вірастюк штовхання ядра
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