Україна виграла Балканський легкоатлетичний чемпіонат



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Олег Миронець - один з дев'яти українських переможців на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій Фото з соцмереж

На рахунку наших спортсменів дев’ять золотих нагород

2-3 вересня болгарський Правець приймав чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF). Українські легкоатлети виграли 18 нагород, дев’ять з яких золоті, чотири срібні і п’ять бронзові, і з цим показником стали першими в медальній таблиці.

«Главком» повідомляв, що у секторі для стрибків у довжину Ярослав Ісаченков всього на сантиметр випередив чинного чемпіона Європи Малтіадіса Тетоґлу.

Данило Даниленко переміг з бігу на 400 метрів (46,84 с), а на 400-метрівці з бар’єрами українці і взагалі оформили золотий дубль: Денис Нечипоренко переміг (50,71 с), а Дмитро Романюк фінішував другим (51,12 с). Золотим дублем на цій дистанції відзначилися і жінки. Марія Миколенко виграла змагання (56,45 с), а Олена Колесниченко була другою (57,59 с).

Сергій Смелик з рекордом чемпіонатів (20,50 с) виграв змагання з бігу на 200 метрів, а Ігор Бодров став на цій дистанції четвертим (21,43 с).

Аліна Шух виграла змагання з семиборства, набравши 6042 очка.

Першими також були чоловіча естафетна команда 4х100 метрів у складі Еріка Костриці, Станіслава Коваленка, Ігоря Бодрова і Сергія Смелика (40,40 с), Артем Шаматрин з бігу на 110 метрів з бар’єрами (14,18 с), Олег Миронець з бігу на 800 метрів (1.50,13 хв).

Ольга Голодна була другою у змаганнях зі штовхання ядра (17,51 м). Ганна Чубковцова фінішувала другою з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,28 с), а Оксана Шкурат була третьою (13,34 с).

Гліб Піскунов став бронзовим призером з метання молота (74,52 м), а Сергій Перевозников поступився йому лише десятьма сантиметрами і посів четверте місце (74,42 м).

Третім зі стрибків у висоту став Вадим Кравчук, з першої спроби подолавши 2,15 м. Микита Нестеренко виграв бронзу з метання диска (59,32 м). Анна Міщенко фінішувала третьою на дистанції 1500 метрів (4.20,00 хв).

Станіслав Коваленко фінішував четвертим з бігу на 100 метрів (10,67 с). Олександр Соколов хоч і подолав перше коло, у фіналі не стартував. Анна Красуцька посіла четверте місце з потрійного стрибка (13,51 м).

Віктор Самолюк став шостим зі штовхання ядра (18,75 м), а Роман Кокошко був восьмим (18,30 м). Олександр Малосилов посів десяте місце з потрійного стрибка (14,85 м). Кирило Киру не впорався зі стартовими 5,17 метрами у секторі для стрибків з жердиною.

Джерело: Федерація легкої атлетики України