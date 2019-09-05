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    Україна виграла Балканський легкоатлетичний чемпіонат

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    Олег Миронець - один з дев'яти українських переможців на&nbsp;чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій - Україна виграла Балканський легкоатлетичний чемпіонат
    Олег Миронець - один з дев'яти українських переможців на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій
    Фото з соцмереж

    На рахунку наших спортсменів дев’ять золотих нагород

    2-3 вересня болгарський Правець приймав чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF). Українські легкоатлети виграли 18 нагород, дев’ять з яких золоті, чотири срібні і п’ять бронзові, і з цим показником стали першими в медальній таблиці.

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    «Главком» повідомляв, що у секторі для стрибків у довжину Ярослав Ісаченков всього на сантиметр випередив чинного чемпіона Європи Малтіадіса Тетоґлу.

    Данило Даниленко переміг з бігу на 400 метрів (46,84 с), а на 400-метрівці з бар’єрами українці і взагалі оформили золотий дубль: Денис Нечипоренко переміг (50,71 с), а Дмитро Романюк фінішував другим (51,12 с). Золотим дублем на цій дистанції відзначилися і жінки. Марія Миколенко виграла змагання (56,45 с), а Олена Колесниченко була другою (57,59 с).

    Сергій Смелик з рекордом чемпіонатів (20,50 с) виграв змагання з бігу на 200 метрів, а Ігор Бодров став на цій дистанції четвертим (21,43 с).

    Аліна Шух виграла змагання з семиборства, набравши 6042 очка.

    Першими також були чоловіча естафетна команда 4х100 метрів у складі Еріка Костриці, Станіслава Коваленка, Ігоря Бодрова і Сергія Смелика (40,40 с), Артем Шаматрин з бігу на 110 метрів з бар’єрами (14,18 с), Олег Миронець з бігу на 800 метрів (1.50,13 хв).

    Ольга Голодна була другою у змаганнях зі штовхання ядра (17,51 м). Ганна Чубковцова фінішувала другою з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,28 с), а Оксана Шкурат була третьою (13,34 с).

    Гліб Піскунов став бронзовим призером з метання молота (74,52 м), а Сергій Перевозников поступився йому лише десятьма сантиметрами і посів четверте місце (74,42 м).

    Третім зі стрибків у висоту став Вадим Кравчук, з першої спроби подолавши 2,15 м. Микита Нестеренко виграв бронзу з метання диска (59,32 м). Анна Міщенко фінішувала третьою на дистанції 1500 метрів (4.20,00 хв).

    Станіслав Коваленко фінішував четвертим з бігу на 100 метрів (10,67 с). Олександр Соколов хоч і подолав перше коло, у фіналі не стартував. Анна Красуцька посіла четверте місце з потрійного стрибка (13,51 м).

    Віктор Самолюк став шостим зі штовхання ядра (18,75 м), а Роман Кокошко був восьмим (18,30 м). Олександр Малосилов посів десяте місце з потрійного стрибка (14,85 м). Кирило Киру не впорався зі стартовими 5,17 метрами у секторі для стрибків з жердиною.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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    метання молота легка атлетика Аліна Шух Микита Нестеренко Олег Миронець Данило Даниленко Сергій Смелик Артем Шаматрин Марія Миколенко штовхання ядра Ганна Чубковцова Ярослав Ісаченков Олександр Соколов Сергій Перевозников Кирило Киру Анна Красуцька Олександр Малосилов Ольга Голодна Денис Нечипоренко Ерік Костриця Станіслав Коваленко Ігор Бодров Оксана Шкурат Роман Кокошко Анна Міщенко Дмитро Романюк Олена Колесниченко Вадим Кравчук Гліб Піскунов Віктор Самолюк
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