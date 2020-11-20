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    У 27-річному віці помер відомий український легкоатлет, син призера Олімпіади

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    Микола Багач пішов по стопах атька і став штовхальником ядра - У 27-річному віці помер відомий український легкоатлет, син призера Олімпіади
    Микола Багач пішов по стопах атька і став штовхальником ядра
    Світлина - Броварський спорт

    Микола Багач представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи

    У ніч з 19 на 20 листопада пішов з життя відомий український легкоатлет, штовхальник ядра Микола Багач. Йому було лише 27 років.

    Микола займався штовханням ядра, представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи. Він був сином бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра Олександра Багача.

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    Микола Багач. Світлина - ФЛАУ

    Наразі причини смерті не розголошуються.

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Теги: легкоатлет легка атлетика Олександр Багач штовхання ядра Микола Багач
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