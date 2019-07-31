Україна визначилася зі складом на командне Євро з легкої атлетики
Жіноча команда виглядає зірковішою
За підсумками командного чемпіонату України, який відбувся в Луцьку, виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад національної збірної України, яка 9-11 серпня в Бидґощі (Польща) візьме участь в командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
До складу української делегації увійшли 50 спортсменів (25 жінок та 25 чоловіків) і 21 офіційна особа.
Склад збірної України з легкої атлетики на командний чемпіонат Європи-2019
Жінки
Вікторія Ратникова – 100 м, естафета 4х100 м
Єлизавета Бризгіна – 200 м, естафета 4х100 м
Катерина Климюк – 400 м, естафета 4х400 м
Анна Плотицина – 100 м з/б, естафета 4х100 м
Анна Рижикова – 400 м з/б, естафета 4х400 м
Ганна Чубковцова – естафета 4х100 м
Яна Качур – естафета 4х100 м
Іванна Аврамчук – естафета 4х100 м
Єва Подгорецька – естафета 4х100 м
Наталія Пироженко-Чорномаз – естафета 4х400 м
Аліна Логвиненко – естафета 4х400 м
Тетяна Мельник – естафета 4х400 м
Анастасія Бризгіна – естафета 4х400 м
Наталія Прищепа – 800 м, 1500 м
Юлія Шматенко – 3000 м
Вікторія Шкурко – 5000 м
Анна Жмурко – 3000 м з/п
Юлія Левченко – стрибки у висоту
Марина Килипко – стрибки з жердиною
Анна Красуцька – стрибки у довжину
Ольга Саладуха – потрійний стрибок
Ольга Голодна – штовхання ядра
Тетяна Фетіскіна – метання спису
Ірина Климець – метання молота
Наталія Семенова – метання диска
Чоловіки
Олександр Соколов – 100 м, естафета 4х100 м
Сергій Смелик – 200 м, естафета 4х100 м
Данило Даниленко – 400 м, естафета 4х400 м
Кирило Хоменко – 110 м з/б
Денис Нечипоренко – 400 м з/б, естафета 4х400 м
Ерік Костриця – естафета 4х100 м
Максим Кузін – естафета 4х100 м
Станіслав Коваленко – естафета 4х100 м
Ігор Бодров – естафета 4х100 м
Олег Миронець – естафета 4х400 м
Олексій Поздняков – естафета 4х400 м
Дмитро Бікулов – естафета 4х400 м
Євген Гуцол – 800 м
Олег Каяфа – 1500 м
Станіслав Маслов – 3000 м
Володимир Киц – 5000 м
Василь Коваль – 3000 м з/п
Юрій Кримаренко – стрибки у висоту
Кирило Киру – стрибки з жердиною
Ярослав Ісаченков – стрибки у довжину
Олександр Малосилов – потрійний стрибок
Ігор Мусієнко – штовхання ядра
Олександр Нечипорук – метання списа
Сергій Перевозников – метання молота
Микита Нестеренко – метання диска
Тренери
В’ячеслав Тиртишник – головний тренер
Олександр Романюк – стрибки
Ірина Ольховникова – спринт
Сергій Романчук – витривалість
Максим Островський – метання
Олег Курбаков – витривалість
Віктор Бризгін – спринт
Костянтин Рурак – спринт
Ярослав Чмир – метання
Анатолій Бойко
Андрій Попеляєв
Володимир Кравченко
Роман Черкашин
Джерело: Федерація легкої атлетики України