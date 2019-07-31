Україна визначилася зі складом на командне Євро з легкої атлетики



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У Бидґощі наша команда буде представлена 50-ма спортсменами IAAF

Жіноча команда виглядає зірковішою

За підсумками командного чемпіонату України, який відбувся в Луцьку, виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад національної збірної України, яка 9-11 серпня в Бидґощі (Польща) візьме участь в командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

До складу української делегації увійшли 50 спортсменів (25 жінок та 25 чоловіків) і 21 офіційна особа.

Склад збірної України з легкої атлетики на командний чемпіонат Європи-2019

Жінки

Вікторія Ратникова – 100 м, естафета 4х100 м

Єлизавета Бризгіна – 200 м, естафета 4х100 м

Катерина Климюк – 400 м, естафета 4х400 м

Анна Плотицина – 100 м з/б, естафета 4х100 м

Анна Рижикова – 400 м з/б, естафета 4х400 м

Ганна Чубковцова – естафета 4х100 м

Яна Качур – естафета 4х100 м

Іванна Аврамчук – естафета 4х100 м

Єва Подгорецька – естафета 4х100 м

Наталія Пироженко-Чорномаз – естафета 4х400 м

Аліна Логвиненко – естафета 4х400 м

Тетяна Мельник – естафета 4х400 м

Анастасія Бризгіна – естафета 4х400 м

Наталія Прищепа – 800 м, 1500 м

Юлія Шматенко – 3000 м

Вікторія Шкурко – 5000 м

Анна Жмурко – 3000 м з/п

Юлія Левченко – стрибки у висоту

Марина Килипко – стрибки з жердиною

Анна Красуцька – стрибки у довжину

Ольга Саладуха – потрійний стрибок

Ольга Голодна – штовхання ядра

Тетяна Фетіскіна – метання спису

Ірина Климець – метання молота

Наталія Семенова – метання диска

Чоловіки

Олександр Соколов – 100 м, естафета 4х100 м

Сергій Смелик – 200 м, естафета 4х100 м

Данило Даниленко – 400 м, естафета 4х400 м

Кирило Хоменко – 110 м з/б

Денис Нечипоренко – 400 м з/б, естафета 4х400 м

Ерік Костриця – естафета 4х100 м

Максим Кузін – естафета 4х100 м

Станіслав Коваленко – естафета 4х100 м

Ігор Бодров – естафета 4х100 м

Олег Миронець – естафета 4х400 м

Олексій Поздняков – естафета 4х400 м

Дмитро Бікулов – естафета 4х400 м

Євген Гуцол – 800 м

Олег Каяфа – 1500 м

Станіслав Маслов – 3000 м

Володимир Киц – 5000 м

Василь Коваль – 3000 м з/п

Юрій Кримаренко – стрибки у висоту

Кирило Киру – стрибки з жердиною

Ярослав Ісаченков – стрибки у довжину

Олександр Малосилов – потрійний стрибок

Ігор Мусієнко – штовхання ядра

Олександр Нечипорук – метання списа

Сергій Перевозников – метання молота

Микита Нестеренко – метання диска

Тренери

В’ячеслав Тиртишник – головний тренер

Олександр Романюк – стрибки

Ірина Ольховникова – спринт

Сергій Романчук – витривалість

Максим Островський – метання

Олег Курбаков – витривалість

Віктор Бризгін – спринт

Костянтин Рурак – спринт

Ярослав Чмир – метання

Анатолій Бойко

Андрій Попеляєв

Володимир Кравченко

Роман Черкашин

Джерело: Федерація легкої атлетики України