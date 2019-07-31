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    Україна визначилася зі складом на командне Євро з легкої атлетики

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    У Бидґощі наша команда буде представлена 50-ма спортсменами - Україна визначилася зі складом на командне Євро з легкої атлетики
    У Бидґощі наша команда буде представлена 50-ма спортсменами
    IAAF

    Жіноча команда виглядає зірковішою

    За підсумками командного чемпіонату України, який відбувся в Луцьку, виконавчий комітет Федерації легкої атлетики України затвердив склад національної збірної України, яка 9-11 серпня в Бидґощі (Польща) візьме участь в командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

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    До складу української делегації увійшли 50 спортсменів (25 жінок та 25 чоловіків) і 21 офіційна особа.

    Склад збірної України з легкої атлетики на командний чемпіонат Європи-2019

    Жінки

    Вікторія Ратникова – 100 м, естафета 4х100 м
    Єлизавета Бризгіна – 200 м, естафета 4х100 м
    Катерина Климюк – 400 м, естафета 4х400 м
    Анна Плотицина – 100 м з/б, естафета 4х100 м
    Анна Рижикова – 400 м з/б, естафета 4х400 м
    Ганна Чубковцова – естафета 4х100 м
    Яна Качур – естафета 4х100 м
    Іванна Аврамчук – естафета 4х100 м
    Єва Подгорецька – естафета 4х100 м
    Наталія Пироженко-Чорномаз – естафета 4х400 м
    Аліна Логвиненко – естафета 4х400 м
    Тетяна Мельник – естафета 4х400 м
    Анастасія Бризгіна – естафета 4х400 м
    Наталія Прищепа – 800 м, 1500 м
    Юлія Шматенко – 3000 м
    Вікторія Шкурко – 5000 м
    Анна Жмурко – 3000 м з/п
    Юлія Левченко – стрибки у висоту
    Марина Килипко – стрибки з жердиною
    Анна Красуцька – стрибки у довжину
    Ольга Саладуха – потрійний стрибок
    Ольга Голодна – штовхання ядра
    Тетяна Фетіскіна – метання спису
    Ірина Климець – метання молота
    Наталія Семенова – метання диска

    Чоловіки

    Олександр Соколов – 100 м, естафета 4х100 м
    Сергій Смелик – 200 м, естафета 4х100 м
    Данило Даниленко – 400 м, естафета 4х400 м
    Кирило Хоменко – 110 м з/б
    Денис Нечипоренко – 400 м з/б, естафета 4х400 м
    Ерік Костриця – естафета 4х100 м
    Максим Кузін – естафета 4х100 м
    Станіслав Коваленко – естафета 4х100 м
    Ігор Бодров – естафета 4х100 м
    Олег Миронець – естафета 4х400 м
    Олексій Поздняков – естафета 4х400 м
    Дмитро Бікулов – естафета 4х400 м
    Євген Гуцол – 800 м
    Олег Каяфа – 1500 м
    Станіслав Маслов – 3000 м
    Володимир Киц – 5000 м
    Василь Коваль – 3000 м з/п
    Юрій Кримаренко – стрибки у висоту
    Кирило Киру – стрибки з жердиною
    Ярослав Ісаченков – стрибки у довжину
    Олександр Малосилов – потрійний стрибок
    Ігор Мусієнко – штовхання ядра
    Олександр Нечипорук – метання списа
    Сергій Перевозников – метання молота
    Микита Нестеренко – метання диска

    Тренери

    В’ячеслав Тиртишник – головний тренер
    Олександр Романюк – стрибки
    Ірина Ольховникова – спринт
    Сергій Романчук – витривалість
    Максим Островський – метання
    Олег Курбаков – витривалість
    Віктор Бризгін – спринт
    Костянтин Рурак – спринт
    Ярослав Чмир – метання
    Анатолій Бойко
    Андрій Попеляєв
    Володимир Кравченко
    Роман Черкашин

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    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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